Escalação do Brasil: Ancelotti faz mudanças contra o Senegal
Bola rola às 13h (de Brasília) com prinicpal novidade na zaga e nas laterais; veja escolhas de Ancelotti
A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Senegal, neste sábado (15/11). A bola rola a partir das 13h (de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo amistoso.
O técnico Carlo Ancelotti manteve como base o time que venceu a Coreia do Sul em amistoso realizado em outubro, mas fez algumas mudanças. A principal delas é o deslocamento do zagueiro Éder Militão para a lateral-direita.
Além disso, há outras novidades. O goleiro Ederson assume a vaga de Bento; o zagueiro Marquinhos a de Vitinho, já que Militão atuará na lateral, e o lateral-esquerdo Alex Sandro substituindo Douglas Santos.
Escalação do Brasil
Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Senegal neste sábado (15), às 13h (Brasília).
Emirates Stadium
