Escalação do Brasil: Ancelotti faz mudanças contra o Senegal (Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira )

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Senegal, neste sábado (15/11). A bola rola a partir das 13h (de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo amistoso.

O técnico Carlo Ancelotti manteve como base o time que venceu a Coreia do Sul em amistoso realizado em outubro, mas fez algumas mudanças. A principal delas é o deslocamento do zagueiro Éder Militão para a lateral-direita.

Além disso, há outras novidades. O goleiro Ederson assume a vaga de Bento; o zagueiro Marquinhos a de Vitinho, já que Militão atuará na lateral, e o lateral-esquerdo Alex Sandro substituindo Douglas Santos.

Escalação do Brasil

Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.

BRASIL DEFINIDO!



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Senegal neste sábado (15), às 13h (Brasília).



TV GLOBO

Emirates Stadium



VAMOS JUNTOS, VAMOS BRASIL! pic.twitter.com/oY4gXrbzaq — brasil (@CBF_Futebol) November 15, 2025

