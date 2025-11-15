Assine
Esportes

Escalação do Brasil: Ancelotti faz mudanças contra o Senegal

Bola rola às 13h (de Brasília) com prinicpal novidade na zaga e nas laterais; veja escolhas de Ancelotti

JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
15/11/2025 12:54

Escalação do Brasil: Ancelotti faz mudanças contra o Senegal (Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira )

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Senegal, neste sábado (15/11). A bola rola a partir das 13h (de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo amistoso.

O técnico Carlo Ancelotti manteve como base o time que venceu a Coreia do Sul em amistoso realizado em outubro, mas fez algumas mudanças. A principal delas é o deslocamento do zagueiro Éder Militão para a lateral-direita.

Além disso, há outras novidades. O goleiro Ederson assume a vaga de Bento; o zagueiro Marquinhos a de Vitinho, já que Militão atuará na lateral, e o lateral-esquerdo Alex Sandro substituindo Douglas Santos.

Escalação do Brasil

Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.

