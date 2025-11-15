Campeão mundial desabafa sobre depressão: ‘Não saía de casa’ (Taça da Copa do Mundo)

Campeão mundial com a França em 2018, Samuel Umtiti desabafou sobre a depressão. O ex-zagueiro se aposentou do futebol aos 31 anos e admitiu ter sofrido problemas psicológicos por causa de uma sequência de lesões.

Em entrevista à rádio francesa RMC, o francês contou que decidiu interromper a carreira em razão da depressão. “Me afetou muito mentalmente (as lesões), talvez por causa dos episódios de depressão. Eu nem saía de casa.”

“Aconteceram coisas que as pessoas não entenderam. Depois da Copa do Mundo, eu queria um tempo para entender exatamente o que estava errado e tomar as decisões certas sobre o meu tratamento. Não estava totalmente de acordo com o Barcelona”, disse o zagueiro.

Em setembro deste ano, Umtiti decidiu pendurar as chuteiras, aos 31 anos. O zagueiro sofreu com seguidas lesões nos joelhos em virtude de um problema crônico. O ex-jogador teve uma média de 15 jogos por temporada, entre o título mundial de 2018, quando estava no auge, e a aposentadoria.

Umtiti ainda contou ter buscado diversas opiniões para tentar o melhor tratamento para o seu caso. “Decidi procurar outras opções, consultar especialistas. A maioria me disse que eu não precisava de cirurgia. Segui os conselhos que me deram porque não sou médico.”

“Li livros sobre o problema que tinha, parei de comer carne e peixe, segui uma dieta incrível que ajudou a reduzir a inflamação. Era tão grave que precisei mudar minha alimentação. Trabalhei duro. Estou em paz com tudo isso”, afirmou.

Siga o No Ataque no Discover e não perca as principais notícias esportivas!

A notícia Campeão mundial desabafa sobre depressão: ‘Não saía de casa’ foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10