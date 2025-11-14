Algoz do Brasil na Copa e na Olimpíada está fora do Mundial de 2026 (Seleção de Camarões)

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 continuam trazendo resultados surpreendentes. A Seleção de Camarões, uma das maiores potências do futebol africano, perdeu para a República Democrática do Congo na semifinal da repescagem continental.

O zagueiro Chancel Mbemba, que atua pelo Lille, da França, fez o gol do triunfo congolês por 1 a 0, no Al-Barid Stadium, em Rabat, no Marrocos, nessa quinta-feira (13/11).

A derrota é uma catástrofe para Camarões, que detém o recorde de participações em Copas do Mundo pela África (oito presenças) e havia chegado à repescagem após uma campanha instável na fase de grupos (5 vitórias, 4 empate e 1 derrota em 10 jogos).

O país de quase 30 milhões de habitantes revelou para o mundo atletas que viraram lendas, casos de Samuel Eto’o, ídolo do Barcelona e da Inter de Milão, e Roger Milla, autor de quatro gols na Copa do Mundo de 1990 quando já tinha 38 anos.

O goleiro André Onana (Trabzonspor), o volante Carlos Baleba (Brighton) e o atacante Bryan Mbeumo (Manchester United) são alguns dos principais jogadores camaroneses da atualidade.

Algoz do Brasil na Copa e na Olimpíada

O ápice de Camarões no futebol foi a conquista do ouro na Olimpíada de Sydney, na Austrália, em 2000. Na fase de grupos, o país ganhou do Kuwait (3 a 2) e empatou com Estados Unidos (1 a 1) e República Tcheca (1 a 1). No mata-mata, passou por Brasil (2 a 1, nas quartas de final), Chile (2 a 1, na semifinal) e Espanha (empate por 2 a 2 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 5 a 3).

O duelo com o Brasil ficou notabilizado pela regra do “gol de ouro” – em um eventual empate, a equipe que marcasse primeiro na prorrogação era declarada vencedora. Camarões abriu o placar com Mboma, aos 17 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho, de falta, empatou aos 49 da etapa final. Na prorrogação, M’bami anotou o tento da classificação camaronesa.

Outra circunstância em que Camarões levou a melhor sobre o Brasil foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Aboubakar fez o gol do triunfo por 1 a 0 na última rodada da chave G.

O resultado não serviu de nada, já que a Seleção Brasileira e a Suíça avançaram às oitavas de final, ambas com 6 pontos. Os camaroneses terminaram em terceiro, com 4 pontos, ao passo que a Sérvia amargou a lanterna, com apenas 1 ponto.

Final da repescagem da África

A República Democrática do Congo manteve vivo o sonho de retornar à Copa – em 1974, competiu na Alemanha sob o nome de Zaire.

Para seguir na briga, terá de vencer a Nigéria na final da repescagem da África, no domingo (16/11), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Héritier Moulay Hassan, em Rabat (Marrocos).

O ganhador de Nigéeria x RD Congo ingressará repescagem internacional, que terá seis seleções (Bolívia e Nova Caledônia já estão confirmadas).

Copa do Mundo 2026

Sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, a Copa do Mundo de 2026 terá 48 times distribuídos em 12 grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam à segunda fase, bem como os oito melhores terceiros. A partir dali, haverá cinco mata-matas até a definição do campeão.

Primeira fase: 48 seleções divididas em 12 chaves (A – L); após três rodadas, avançam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros

48 seleções divididas em 12 chaves (A – L); após três rodadas, avançam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros Segunda fase: 32 seleções se enfrentam em mata-mata até a decisão

32 seleções se enfrentam em mata-mata até a decisão Oitavas de final: 16 seleções

16 seleções Quartas de final: 8 seleções

8 seleções Semifinal: 4 seleções

4 seleções 3º lugar: países derrotados na semifinal

países derrotados na semifinal Final: seleções vencedoras na semifinal

Os países já classificados ao Mundial

Países-sede: Estados Unidos, México e Canadá

Estados Unidos, México e Canadá CAF (África): Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana

Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana Conmebol (América do Sul): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai

Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai AFC (Ásia): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita

Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita OFC (Oceania): Nova Zelândia

Nova Zelândia Uefa (Europa): Inglaterra, França e Croácia

