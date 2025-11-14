Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Alemanha busca vitória nas Eliminatórias Europeias)

Luxemburgo e Alemanha se nesta sexta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes compartilham o Grupo A com Eslováquia e Irlanda do Norte. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

Os alemães acumulam nove pontos em quatro jogos e ocupam a primeira posição no grupo.

Já Luxemburgo é o lanterna do grupo, após ter perdido todas as quatro partidas disputadas.

As seleções já se enfrentaram em uma oportunidade, com vitória alemã por 4 a 0.

Luxemburgo x Alemanha: onde assistir

O confrontoentre Luxemburgo e Alemanha será transmitido pelo Sportv (canal fechado).

Luxemburgo x Alemanha: prováveis escalações

Luxemburgo: Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Bohnert; Sinani, Martins, Leandro Barreiro, Dardari; Muratovic, Olesen. Técnico: Jeff Strasser.



A notícia Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo