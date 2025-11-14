Assine
Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
14/11/2025 12:10

Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Alemanha busca vitória nas Eliminatórias Europeias

Luxemburgo e Alemanha se nesta sexta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes compartilham o Grupo A com Eslováquia e Irlanda do Norte. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

Os alemães acumulam nove pontos em quatro jogos e ocupam a primeira posição no grupo.

Já Luxemburgo é o lanterna do grupo, após ter perdido todas as quatro partidas disputadas.

As seleções já se enfrentaram em uma oportunidade, com vitória alemã por 4 a 0.

Luxemburgo x Alemanha: onde assistir

O confrontoentre Luxemburgo e Alemanha será transmitido pelo Sportv (canal fechado).

Luxemburgo x Alemanha: prováveis escalações

  • Luxemburgo: Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Bohnert; Sinani, Martins, Leandro Barreiro, Dardari; Muratovic, Olesen. Técnico: Jeff Strasser.
  • Alemanha: Baumann; Kimmich, Thiaw, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka, Wirtz; Gnabry, Sané, Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

A notícia Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

