Luxemburgo x Alemanha: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
Luxemburgo e Alemanha se nesta sexta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
As equipes compartilham o Grupo A com Eslováquia e Irlanda do Norte. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.
Os alemães acumulam nove pontos em quatro jogos e ocupam a primeira posição no grupo.
Já Luxemburgo é o lanterna do grupo, após ter perdido todas as quatro partidas disputadas.
As seleções já se enfrentaram em uma oportunidade, com vitória alemã por 4 a 0.
Luxemburgo x Alemanha: onde assistir
O confrontoentre Luxemburgo e Alemanha será transmitido pelo Sportv (canal fechado).
Luxemburgo x Alemanha: prováveis escalações
- Luxemburgo: Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Bohnert; Sinani, Martins, Leandro Barreiro, Dardari; Muratovic, Olesen. Técnico: Jeff Strasser.
- Alemanha: Baumann; Kimmich, Thiaw, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka, Wirtz; Gnabry, Sané, Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
