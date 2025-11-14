Copa de 2026: brasileiro leva seleção europeia a campanha histórica nas Eliminatórias
Após vaga na Eurocopa 2026, técnico Sylvinho levou a Seleção Albanesa à repescagem para a Copa do Mundo de 2026
compartilheSIGA
O técnico brasileiro Sylvinho segue escrevendo capítulos de sucesso no comando da Albânia. Nessa quinta-feira (13/11), a seleção garantiu vaga na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com a vitória por 1 a 0 sobre Andorra, fora de casa, pela nona e penúltima rodada do Grupo K.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A classificação da Seleção Albanesa veio com gol de Kristjan Asllani, meia do Torino-ITA, aos 21 minutos do segundo tempo.
Com a vitória, a Albânia assegurou matematicamente a vice-liderança do Grupo K das Eliminatórias Europeias. O resultado eliminou as chances da Sérvia, que era a única equipe que ainda ameaçava a posição albanesa.
A vaga direta para o Mundial já estava garantida pela Inglaterra, líder isolada do Grupo K, com 100% de aproveitamento.
Classificação do Grupo K das Eliminatórias Europeias
- Inglaterra – 21 pontos (7 vitórias)
- Albânia – 14 pontos (4 vitórias, 2 empates, 1 derrota)
- Sérvia – 10 pontos (3 vitórias, 1 empate, 1, derrota)
- Letônia – 5 pontos – (1 vitória, 2 empates, 4 derrotas)
- Andorra – 1 ponto (1 empate, 8 derrotas)
Albânia na repescagem para Copa do Mundo 2026
A seleção de Sylvinho é uma das 16 classificadas para a repescagem do Mundial. Os jogos serão em março de 2026. O adversário ainda não está definido.
Esta fase distribuirá as últimas quatro vagas destinadas à Europa no torneio.
Antes da repescagem, a Albânia disputa a última partida pelo Grupo K diante da líder Inglaterra, neste domingo (16/11), em casa, na capital Tirana, às 14h (horário de Brasília).
Trajetória de Sylvinho na Seleção da Albânia
Sylvinho está no comando da Albânia desde 2023. Ele tem como assistentes o argentino Pablo Zabaleta (ex-Manchester City) e o brasileiro Dorival (ex-Atlético e São Paulo).
A vaga na repescagem da Copa do Mundo de 2026 é o segundo grande feito de Sylvinho à frente da Seleção Albanesa. O ex-lateral de Corinthians, Arsenal, Barcelona e Manchester City também levou a Albânia à Eurocopa de 2024.
Para chegar ao torneio da Uefa, a Albânia ficou em primeiro no grupo que tinha Polônia e Tchéquia como principais adversários.
Na Euro 2024, os albaneses caíram no grupo da morte com Espanha, Itália e Croácia e foram eliminados na lanterna.
A campanha da seleção de Sylvinho foi de duas derrotas (Itália e Espanha) e um empate (Croácia).
A notícia Copa de 2026: brasileiro leva seleção europeia a campanha histórica nas Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior