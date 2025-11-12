Filhos de ex-jogador do Flamengo e seleção sofrem grave acidente de carro
Jogador defendeu as camisas de Flamengo e Athletico-PR durante passagem no futebol brasileiro, entre 2022 e 2023
Os filhos do meia-atacante Arturo Vidal sofreram grave acidente de carro. A ex-esposa do jogador do Colo-Colo, Marité Matus, comentou o ocorrido em post no Instagram, nesta quarta-feira (12/11).
As três crianças sofreram acidente em um carro conduzido pelo irmão de Marité, no sábado passado (8/11).
“Quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas que me escreveram e se preocuparam com meus filhos.
Na verdade, no sábado, sofreram um acidente a caminho dos jogos. Graças a Deus meus filhos estão bem, em perfeito estado, e isso é o mais importante”, iniciou.
“O material é recuperado, mas a vida e a saúde não têm preço. Realmente, obrigado por cada mensagem, pelo carinho e pela preocupação. Estou animado por sentir tanto apoio e amor por eles”, concluiu.
Carreira de Vidal
A passagem do jogador pelo Brasil ocorreu entre 2022 e 2023. Vidal defendeu o Flamengo em 51 jogos e entrou em campo em apenas nove oportunidades pelo Athletico-PR. Após a passagem pelo futebol brasileiro, retornou ao Colo-Colo, clube que o revelou.
O volante teve extensa passagem pela Europa entre 2007 e 2022. Ele defendeu o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique, na Alemanha; a Juventus e a Inter de Milão, na Itália; e o Barcelona, na Espanha.
Vidal acumula diversos títulos na carreira, entre os quais duas Copas América pelo Chile. Também conquistou três Campeonatos Alemães, cinco Italianos, um Espanhol, entre outros.
