Filhos de ex-jogador do Flamengo e seleção sofrem grave acidente de carro (Vidal durante partida do Chile )

Os filhos do meia-atacante Arturo Vidal sofreram grave acidente de carro. A ex-esposa do jogador do Colo-Colo, Marité Matus, comentou o ocorrido em post no Instagram, nesta quarta-feira (12/11).

As três crianças sofreram acidente em um carro conduzido pelo irmão de Marité, no sábado passado (8/11).

“Quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas que me escreveram e se preocuparam com meus filhos.

Na verdade, no sábado, sofreram um acidente a caminho dos jogos. Graças a Deus meus filhos estão bem, em perfeito estado, e isso é o mais importante”, iniciou.

“O material é recuperado, mas a vida e a saúde não têm preço. Realmente, obrigado por cada mensagem, pelo carinho e pela preocupação. Estou animado por sentir tanto apoio e amor por eles”, concluiu.

Carreira de Vidal

A passagem do jogador pelo Brasil ocorreu entre 2022 e 2023. Vidal defendeu o Flamengo em 51 jogos e entrou em campo em apenas nove oportunidades pelo Athletico-PR. Após a passagem pelo futebol brasileiro, retornou ao Colo-Colo, clube que o revelou.

O volante teve extensa passagem pela Europa entre 2007 e 2022. Ele defendeu o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique, na Alemanha; a Juventus e a Inter de Milão, na Itália; e o Barcelona, na Espanha.

Vidal acumula diversos títulos na carreira, entre os quais duas Copas América pelo Chile. Também conquistou três Campeonatos Alemães, cinco Italianos, um Espanhol, entre outros.

A notícia Filhos de ex-jogador do Flamengo e seleção sofrem grave acidente de carro foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques