Gol antológico evita eliminação de campeão continental que disputará a Libertadores de 2026; veja vídeo (O golaço de Harold Mosquera sobre o Deportivo Cali)

O Independiente Santa Fe, clube já garantido na Libertadores de 2026, atingiu uma nova façanha nesta terça-feira (11/11), no El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

O time se manteve vivo no Torneio Clausura (segundo turno do Campeonato Colombiano), ao vencer o Deportivo Cali, por 1 a 0, com um gol antológico de Harold Mosquera, aos 51 minutos da segunda etapa.

Por que o gol foi importante?

O tento marcado por Mosquera deu sobrevida ao Santa Fe na competição.

As oito melhores equipes do certame vão para a fase de mata-mata e “El Cardenal”, na nona posição, agora com um ponto a menos que o oitavo, Alianza Valledupar, necessitava do triunfo para manter as chances de se classificar à fase final.

Agora, a equipe de Bogotá precisa vencer o próprio Alianza, na próxima e derradeira rodada da fase inicial, para avançar na competição.

Como foi o gol?

Já no fim da partida, o Santa Fe foi para o “abafa”, por precisar da vitória.

O árbitro havia assinalado sete minutos de acréscimos, e o tempo extra já estava no fim, quando o ponta Harold Santiago Mosquera recebeu a sobra de uma bola rebatida da área, deixou o volante Matias Orozco no chão, após duelo físico, e adentrou a área.

Quando todos esperavam um passe ou cruzamento, Mosquera deu um insinuante toque por cima do goleiro Alejandro Rodríguez que, por não esperar a cavadinha, nada pôde fazer. Veja o lance abaixo:

¡SEÑOR GOLAZO DE HAROLD SANTIAGO MOSQUERA Y ESTALLÓ DE JÚBILO EL CAMPÍN! Sobre la hora, Santa Fe le ganó 1 a 0 a Cali en la fecha 19 de #LALIGAxWIN.



Los ‘Cardenales’ suman tres puntos de oro, son novenos con 28 puntos y en la última fecha se miden ante Alianza Valledupar,… pic.twitter.com/HWq1FVgS0u — Win Sports (@WinSportsTV) November 10, 2025

Independiente Santa Fe na Libertadores de 2026

O Independiente Santa Fe garantiu vaga na Libertadores de 2026 ao vencer o Torneio Apertura do Campeonato Colombiano em 2025.

O melhor desempenho atingido pela equipe no torneio continental foi atingir a semifinal, nos anos de 1961 e 2013.

Santa Fe é campeão continental

Em que pese nunca ter vencido a Libertadores, o Santa Fe já foi campeão continental.

A glória veio em 2015, quando os colombianos venceram a Copa Sul-Americana, sobre o Huracán.

A notícia Gol antológico evita eliminação de campeão continental que disputará a Libertadores de 2026; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo