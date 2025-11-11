Assine
Esportes

Torcedor agride árbitro com martelo em jogo do Campeonato Argentino

Torcedor atirou martelo da arquibancada e acabou preso depois de rápida ação da equipe de segurança; árbitro não teve ferimento grave

JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
11/11/2025 09:37

Torcedor agride árbitro com martelo em jogo do Campeonato Argentino
A partida entre Gimnasia y Esgrima e Vélez Sarsfield, nessa segunda-feira, pela 15ª rodada do Clausura do Campeonato Argentino, foi interrompida por causa de um martelo atirado das arquibancadas do Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata.

O objeto atingiu, sem gravidade, o árbitro Yael Falcón Pérez. O episódio aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. No momento, o Gimnasia y Esgrima, mandante do jogo, vencia por 1 a 0. Os donos da casa trinfaram por 2 a 0.

Como medida de segurança, o jogo foi paralisado até a identificação do agressor pelo sistema de câmeras de vigilância da Agência de Prevenção da Violência no Esporte de Buenos Aires (APREVIDE ).

Torcedor do Gimnasia é preso

O agressor se chama Franco Suárez, residente de La Plata e torcedor do Gimnasia. Ele foi detido pela polícia ainda nas dependências do estádio.

A situação de Suárez se complicou por ele também portar uma bengala, tradicional fogo de artifício usado pelos ‘hinchas’ nos estádios argentinos. O uso ou porte do item configura infração grave de segurança em eventos esportivos no país.

Gimnasia e Vélez no Campeonato Argentino

Com o resultado, o Gimnasia y Esgrima ficou na 10ª posição do Brupo B do Clausura, com 19 pontos.

O Vélez é o quarto colocado, com 25 pontos, também no Grupo B.

A notícia Torcedor agride árbitro com martelo em jogo do Campeonato Argentino foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

