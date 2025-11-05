Assine
Esportes

Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos

Adidas divulga camisas de 22 seleções, mas apenas seis estão garantidas na Copa do Mundo de Canadá, EUA e México

José Cândido Júnior
José Cândido Júnior
Repórter
05/11/2025 15:22

Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos

A Adidas divulgou, nesta quarta-feira (5/11), as camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o Mundial será sediado por três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Ao todo, a Adidas apresentou as camisas de 22 seleções. No entanto, algumas ainda não garantiram classificação para a Copa do Mundo ou já foram eliminadas (veja a lista abaixo).

Ao todo, apenas seis seleções patrocinadas pela Adidas já garantiram vaga na Copa, incluindo a Argentina, atual campeã mundial e classificada como primeira colocada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Fotos das novas camisas das seleções da Adidas

Alemanha

Arábia Saudita

Argélia

Argentina

Bélgica

Catar

Chile

Colômbia

Costa Rica

Emirados Árabes

Escócia

Espanha

Hungria

Irlanda do Norte

Itália

Japão

México

País de Gales

Peru

Suécia

Ucrânia

Venezuela

Seleções da Adidas classificadas para Copa 2026

  • América do Sul: Argentina e Colômbia
  • América do Norte: México (país-sede)
  • Ásia: Arábia Saudita, Catar e Japão

Seleções da Adidas fora da Copa 2026

  • América do Sul: Chile, Peru e Venezuela

Seleções da Adidas que ainda lutam por vaga na Copa 2026

  • África: Argélia
  • América do Norte: Costa Rica
  • Ásia: Emirados Árabes
  • Europa: Alemanha, Bélgica, Escócia, Espanha, Hungria, Irlanda do Norte, Itália, Suécia, Ucrânia e País de Gales

