Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos
Adidas divulga camisas de 22 seleções, mas apenas seis estão garantidas na Copa do Mundo de Canadá, EUA e México
compartilheSIGA
A Adidas divulgou, nesta quarta-feira (5/11), as camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o Mundial será sediado por três países: Canadá, Estados Unidos e México.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao todo, a Adidas apresentou as camisas de 22 seleções. No entanto, algumas ainda não garantiram classificação para a Copa do Mundo ou já foram eliminadas (veja a lista abaixo).
Ao todo, apenas seis seleções patrocinadas pela Adidas já garantiram vaga na Copa, incluindo a Argentina, atual campeã mundial e classificada como primeira colocada das Eliminatórias Sul-Americanas.
Fotos das novas camisas das seleções da Adidas
Alemanha
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Bélgica
Catar
Chile
Colômbia
Costa Rica
Emirados Árabes
Escócia
Espanha
Hungria
Irlanda do Norte
Itália
Japão
México
País de Gales
Peru
Suécia
Ucrânia
Venezuela
Seleções da Adidas classificadas para Copa 2026
- América do Sul: Argentina e Colômbia
- América do Norte: México (país-sede)
- Ásia: Arábia Saudita, Catar e Japão
Seleções da Adidas fora da Copa 2026
- América do Sul: Chile, Peru e Venezuela
Seleções da Adidas que ainda lutam por vaga na Copa 2026
- África: Argélia
- América do Norte: Costa Rica
- Ásia: Emirados Árabes
- Europa: Alemanha, Bélgica, Escócia, Espanha, Hungria, Irlanda do Norte, Itália, Suécia, Ucrânia e País de Gales
A notícia Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior