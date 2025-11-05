Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos (Adidas apresentou camisas das seleções para a Copa de 2026)

A Adidas divulgou, nesta quarta-feira (5/11), as camisas das seleções para a Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o Mundial será sediado por três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Ao todo, a Adidas apresentou as camisas de 22 seleções. No entanto, algumas ainda não garantiram classificação para a Copa do Mundo ou já foram eliminadas (veja a lista abaixo).

Ao todo, apenas seis seleções patrocinadas pela Adidas já garantiram vaga na Copa, incluindo a Argentina, atual campeã mundial e classificada como primeira colocada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Fotos das novas camisas das seleções da Adidas

Alemanha Arábia Saudita Argélia Argentina Bélgica Catar Chile Colômbia Costa Rica Emirados Árabes Escócia Espanha Hungria Irlanda do Norte Itália Japão México País de Gales Peru Suécia Ucrânia Venezuela

Seleções da Adidas classificadas para Copa 2026

América do Sul : Argentina e Colômbia

: Argentina e Colômbia América do Norte : México (país-sede)

: México (país-sede) Ásia: Arábia Saudita, Catar e Japão

Seleções da Adidas fora da Copa 2026

América do Sul: Chile, Peru e Venezuela

Seleções da Adidas que ainda lutam por vaga na Copa 2026

África : Argélia

: Argélia América do Norte : Costa Rica

: Costa Rica Ásia : Emirados Árabes

: Emirados Árabes Europa: Alemanha, Bélgica, Escócia, Espanha, Hungria, Irlanda do Norte, Itália, Suécia, Ucrânia e País de Gales

A notícia Adidas apresenta camisas das seleções para a Copa do Mundo 2026; veja fotos foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior