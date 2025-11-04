Juventus fica no empate com o Sporting e amplia jejum na Liga dos Campeões (Juventus e Sporting ficaram no empate)

Nesta terça-feira (04/11), a Juventus empatou com o Sporting por 1 a 1, no Allianz Stadium, em Turim, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Os italianos ainda não venceram na competição europeia.

Situação da tabela

Com o resultado, a Juventus aparece na 24ª posição, com apenas três pontos somados. O Sporting, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com sete pontos.

Como foi o jogo

O Sporting abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com Maximiliano Araújo. O lateral esquerdo recebeu de Francisco Trincão na ponta da área e finalizou cruzado para vencer Di Gregorio.

Aos 34 minutos, Vlahovic marcou para a Juventus e deixou tudo igual no marcador. Após contra-ataque dos italianos, Thuram cruzou para o meio da área e encontrou o camisa nove, que antecipou a marcação e concluiu para o gol.

Embalada com o gol de empate, a Juventus voltou melhor para a etapa complementar e criou chances reais, mas foi pouco precisa na finalização das jogadas.

Resumo do jogo



JUVENTUS 1 X 1 SPORTING

Competição: 4ª rodada da Liga dos Campeões

Local: Allianz Stadium, em Turim

Data: 4 de novembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Gols

Maximiliano Araújo, aos 12 minutos do 1º tempo (Sporting)

Dusan Vlahovic, aos 34 minutos do 1º tempo (Juventus)

Próximos jogos

Juventus

Juventus x Torino (11ª rodada do Campeonato Italiano)

(11ª rodada do Campeonato Italiano) Data e horário : 08/11/2025 (sábado), às 14h

: 08/11/2025 (sábado), às 14h Local: Juventus Stadium, em Turim

Sporting

Santa Clara x Sporting (11ª rodada do Campeonato Português)

(11ª rodada do Campeonato Português) Data e horário : 08/11/2025 (sábado), às 17h30

: 08/11/2025 (sábado), às 17h30 Local: Estádio de São Miguel

