Juventus fica no empate com o Sporting e amplia jejum na Liga dos Campeões

Juventus segue sem vencer na Liga dos Campeões, ao não conseguir superar o Sporting, nesta terça-feira (04/11)

04/11/2025 19:46

Nesta terça-feira (04/11), a Juventus empatou com o Sporting por 1 a 1, no Allianz Stadium, em Turim, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Os italianos ainda não venceram na competição europeia.

Situação da tabela

Com o resultado, a Juventus aparece na 24ª posição, com apenas três pontos somados. O Sporting, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com sete pontos.

Como foi o jogo

O Sporting abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com Maximiliano Araújo. O lateral esquerdo recebeu de Francisco Trincão na ponta da área e finalizou cruzado para vencer Di Gregorio.

Aos 34 minutos, Vlahovic marcou para a Juventus e deixou tudo igual no marcador. Após contra-ataque dos italianos, Thuram cruzou para o meio da área e encontrou o camisa nove, que antecipou a marcação e concluiu para o gol.

Embalada com o gol de empate, a Juventus voltou melhor para a etapa complementar e criou chances reais, mas foi pouco precisa na finalização das jogadas.

Resumo do jogo


JUVENTUS 1 X 1 SPORTING

Competição: 4ª rodada da Liga dos Campeões
Local: Allianz Stadium, em Turim
Data: 4 de novembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 17h (de Brasília)

Gols

  • Maximiliano Araújo, aos 12 minutos do 1º tempo (Sporting)
  • Dusan Vlahovic, aos 34 minutos do 1º tempo (Juventus)

Próximos jogos

Juventus

  • Juventus x Torino (11ª rodada do Campeonato Italiano)
  • Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 14h
  • Local: Juventus Stadium, em Turim

Sporting

  • Santa Clara x Sporting (11ª rodada do Campeonato Português)
  • Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 17h30
  • Local: Estádio de São Miguel

