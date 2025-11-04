Juventus fica no empate com o Sporting e amplia jejum na Liga dos Campeões
Juventus segue sem vencer na Liga dos Campeões, ao não conseguir superar o Sporting, nesta terça-feira (04/11)
Nesta terça-feira (04/11), a Juventus empatou com o Sporting por 1 a 1, no Allianz Stadium, em Turim, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Os italianos ainda não venceram na competição europeia.
Situação da tabela
Com o resultado, a Juventus aparece na 24ª posição, com apenas três pontos somados. O Sporting, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com sete pontos.
Como foi o jogo
O Sporting abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com Maximiliano Araújo. O lateral esquerdo recebeu de Francisco Trincão na ponta da área e finalizou cruzado para vencer Di Gregorio.
Aos 34 minutos, Vlahovic marcou para a Juventus e deixou tudo igual no marcador. Após contra-ataque dos italianos, Thuram cruzou para o meio da área e encontrou o camisa nove, que antecipou a marcação e concluiu para o gol.
Embalada com o gol de empate, a Juventus voltou melhor para a etapa complementar e criou chances reais, mas foi pouco precisa na finalização das jogadas.
Resumo do jogo
JUVENTUS 1 X 1 SPORTING
Competição: 4ª rodada da Liga dos Campeões
Local: Allianz Stadium, em Turim
Data: 4 de novembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 17h (de Brasília)
Gols
- Maximiliano Araújo, aos 12 minutos do 1º tempo (Sporting)
- Dusan Vlahovic, aos 34 minutos do 1º tempo (Juventus)
Próximos jogos
Juventus
- Juventus x Torino (11ª rodada do Campeonato Italiano)
- Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 14h
- Local: Juventus Stadium, em Turim
Sporting
- Santa Clara x Sporting (11ª rodada do Campeonato Português)
- Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 17h30
- Local: Estádio de São Miguel
