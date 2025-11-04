Assine
Slavia Praga x Arsenal: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04/11), às 14h30, na Fortuna Arena, em Praga, pela quarta rodada na fase de liga da Champions League

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
04/11/2025 10:44

Slavia Praga e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (04/11), às 14h30, na Fortuna Arena, em Praga, pela quarta rodada na fase de liga da Champions League.

A equipe tcheca ainda não venceu no torneio continental. Até então foi um empate e dois derrotas. O Slavia Praga ocupa a 28ª colocação, com um ponto.

Os Gunners venceram os três jogos disputados na Champions até agora e buscam manter a invencibilidade. A equipe inglesa ainda não sofreu gols, ocupa a quarta colocação e soma nove pontos.

Os oito primeiros colocados na fase de liga vão às oitavas de final. As equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação disputarão playoffs para definir os oito demais classificados.

Slavia Praga x Arsenal: onde assistir

O confronto entre Slavia Praga e Arsenal será transmitido pelo canal TNT (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming).

Slavia Praga x Arsenal: prováveis escalações

  • Slavia Praga: Markovic; Vlcek, Zima e Boril; Moses, Zafeiris, Dorley e Mbodji; Provod, Kusej e Chory. Técnico: Jindrich Trpisovsky.
  • Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Declan Ricer e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

