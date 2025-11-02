Assine
Ex-técnico de clubes da Série A é demitido de time da Premier League

Treinador não conseguiu engatar nenhuma vitória nesse início de Premier League e deixou clube na lanterna do campeonato

02/11/2025 12:09

Vitor Pereira não é mais técnico do Wolverhampton Wanderers. O time inglês demitiu o treinador, ex-Corinthians e Flamengo, neste domingo (2/11), após uma sequência ruim na Premier League. O clube não venceu nenhum dos dez primeiros jogos do Campeonato Inglês.

O anúncio foi feito pelo Wolves nas redes sociais. Na publicação, o clube agradeceu ao treinador.

“O Wolverhampton Wanderers separou-se do treinador Vitor Pereira. Gostaríamos de agradecer a Vitor e sua equipe pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram em Molineux”, escreveu.

Em nota oficial, o presidente executivo do Wolves, Jeff Shi, comentou a demissão do treinador. “Vitor e sua equipe trabalharam incansavelmente para o Wolves e ajudaram a nos guiar em um período desafiador na temporada passada, pelo qual somos gratos.”

“Infelizmente, o início desta temporada foi uma decepção e, apesar de nosso forte desejo de dar tempo e jogos ao treinador principal para encontrar uma melhoria, chegamos a um ponto em que devemos fazer uma mudança. Agradecemos a Vitor e sua equipe por seus esforços e desejamos a eles o melhor para o futuro”, finalizou.

Vitor Pereira no Wolves

Vior Pereira assinou um contrato de três anos com o Wolverhampton Wanderers em setembro do ano passado, após assegurar a prermanência do clube na Premier League. No entanto, na atual temporada, tem apenas dois pontos conquistados.

Nesse sábado (1º/11), o time perdeu por 3 a 0 para o Fulham. Lanterna da competição, o time inglês está há oito pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Burnley.

