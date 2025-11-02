Ex-técnico de clubes da Série A é demitido de time da Premier League (Troféu da Premier League)

Vitor Pereira não é mais técnico do Wolverhampton Wanderers. O time inglês demitiu o treinador, ex-Corinthians e Flamengo, neste domingo (2/11), após uma sequência ruim na Premier League. O clube não venceu nenhum dos dez primeiros jogos do Campeonato Inglês.

O anúncio foi feito pelo Wolves nas redes sociais. Na publicação, o clube agradeceu ao treinador.

“O Wolverhampton Wanderers separou-se do treinador Vitor Pereira. Gostaríamos de agradecer a Vitor e sua equipe pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram em Molineux”, escreveu.

Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.



We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux. — Wolves (@Wolves) November 2, 2025

Em nota oficial, o presidente executivo do Wolves, Jeff Shi, comentou a demissão do treinador. “Vitor e sua equipe trabalharam incansavelmente para o Wolves e ajudaram a nos guiar em um período desafiador na temporada passada, pelo qual somos gratos.”

“Infelizmente, o início desta temporada foi uma decepção e, apesar de nosso forte desejo de dar tempo e jogos ao treinador principal para encontrar uma melhoria, chegamos a um ponto em que devemos fazer uma mudança. Agradecemos a Vitor e sua equipe por seus esforços e desejamos a eles o melhor para o futuro”, finalizou.

Vitor Pereira no Wolves

Vior Pereira assinou um contrato de três anos com o Wolverhampton Wanderers em setembro do ano passado, após assegurar a prermanência do clube na Premier League. No entanto, na atual temporada, tem apenas dois pontos conquistados.

Nesse sábado (1º/11), o time perdeu por 3 a 0 para o Fulham. Lanterna da competição, o time inglês está há oito pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Burnley.

Siga o No Ataque no Discover e não perca as principais notícias esportivas!

A notícia Ex-técnico de clubes da Série A é demitido de time da Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara