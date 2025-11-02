Cristiano Ronaldo manda recado para brasileiros e comenta futuro (Cristiano Ronaldo em lance pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita)

Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória do Al-Nassr, de virada, por 2 a 1 sobre o Al-Fateh, nesse sábado (1º/11), pelo Campeonato Saudita. Após o jogo, o craque português mandou um recado aos brasileiros.

Em entrevista ao Canal GOAT, CR7 revelou ter muito carinho pelos torcedores do Brasil. Também contou que acompanha o país.

“Um beijo a todos os brasileiros. Eu sei que tenho uma massa de apoiantes lá. Eu acompanho muito o Brasil, a minha irmã vive no Brasil, ela é casada com um brasileiro, e eu tenho muito carinho com os brasileiros”, declarou.

Longevidade nos gramados

Cristiano Ronaldo também falou sobre sua longevidade no futebol. Aos 40 anos, o português contou o que o motiva a continuar jogando e até quando pretende continuar atuando.

“Longevidade é o que eu digo sempre: só se consegue ter longevidade quando se tem paixão. Eu ainda continuo a ter paixão, independentemente de marcar ou não marcar gols. Isto é a minha vida, sempre foi. São 24 anos a jogar futebol, e quero continuar até as pernas me permitirem. Estou muito feliz”, finalizou.

