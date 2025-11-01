Assine
Esportes

Brasil vence Canadá nos pênaltis e vai à semi da Copa do Mundo Feminina Sub-17

Seleção Brasileira atingiu feito inédito ao bater as canadenses neste sábado (1/11), em Marrocos, pela quartas de final

Samuel Resende
Samuel Resende
01/11/2025 14:59

crédito: No Ataque Internacional
Jogadoras do Brasil antes de duelo contra o Canadá

O Brasil está na semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17! Neste sábado (1/11), a Canarinho empatou por 0 a 0 com o Canadá no tempo regulamentar, mas venceu por 5 a 4 nos pênaltis no Estádio Prince Moulay Abdallah, em Rabat, em Marrocos. 

Com o resultado, a Seleção Brasileira aguarda o vencedor de Coreia do Norte e Japão para saber o adversário na próxima fase. França x Holanda e México x Itália são os jogos do outro lado da chave.

O Brasil avançou para as oitavas de final ao terminar a primeira fase em segundo lugar no Grupo A, com quatro pontos – cinco a menos que a líder Itália. O time eliminou a China para avançar na competição.O Canadá, por sua vez, deixou o torneio sem nenhuma derrota. Antes, a equipe venceu Nigéria, Samoa, França e Zâmbia.

O próximo jogo da Seleção Brasileira está marcado para 5 de novembro, ainda sem horário definido.

A notícia Brasil vence Canadá nos pênaltis e vai à semi da Copa do Mundo Feminina Sub-17 foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende

overflay