Esportes

Ex-Arsenal é dispensado após faltar treino para procurar animal de estimação desaparecido

Meia defendia o Pumas, do México, desde julho; sumiço de cadela abalou ainda mais o jogador, que se recupera de lesão

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
01/11/2025 13:49

O meia Aaron Ramsey teve seu contrato com o Pumas, do México, encerrado. O atleta galês, de 34 anos, chegou ao clube em julho. Desde setembro, não atua, em razão de uma lesão sofrida no músculo isquiotibial. Ele passou por cirurgia.

Além disso, Ramsey enfrenta uma crise pessoal. Recentemente, sua cadela de estimação, Halo, desapareceu e desde então, o jogador está em busca de encontrá-la. Ele, inclusive, chegou a faltar aos treinos do Pumas para procurar pela companheira.

A informação é da ESPN. Em suas redes sociais, o galês, de 34 anos, fez diversas publicações na expectativa de encontrar Halo. O jogador oferece uma recompensa de 10 mil dólares por informações que ajudem a encontrar o animal.

Ao todo, Ramsey jogou apenas seis partidas pelo Pumas, sendo três delas como titular.

Carreira de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey começou sua carreira no Cardiff City. Também jogou pelo Arsenal, pelo qual coleciona três Copas da Inglaterra em 11 temporadas. O meia também passou pela Juventus, pelo qual foi campeão da Série A.

Pela seleção do País de Gales, já foi convocado 86 vezes.

