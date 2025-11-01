Federação suspende 149 árbitros após investigação de apostas esportivas (Ibrahim Haciosmanoglu, presidente da TFF, informou que árbitros faziam número alto de apostas)

A TFF (Federação Turca de Futebol) suspendeu 149 árbitros e árbitros assistentes após uma investigação ter apontado que eles estavam apostando em partidas de futebol.

O comitê disciplinar da federação impôs suspensões que variam de 8 a 12 meses a esses profissionais pelo envolvimento em atividades de apostas. Investigações sobre outros três ainda estão em andamento.

A TFF publicou a lista completa de nomes em seu site e disse que as penalidades foram determinadas considerando a “gravidade do ato”. Nenhum detalhe adicional das investigações em andamento ou dos casos foi fornecido.

O presidente da TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, disse que a investigação da federação, baseada em dados de instituições estatais, revelou que 371 dos 571 árbitros ativos nas ligas profissionais da Turquia tinham contas de apostas, e 152 deles estavam apostando ativamente.

“Há uma crise moral no futebol turco. Não existe algo como estrutura. O problema fundamental no cerne do futebol turco é ético”, disse Haciosmanoglu à CNN.

“Pergunte a qualquer árbitro. Se houver mesmo um que não tenha recebido seu pagamento, eu renunciarei como presidente da federação. Na verdade, melhoramos seus salários no ano passado e novamente este ano”, acrescentou.

Haciosmanoglu afirmou que alguns árbitros fizeram um número alto de apostas, com um deles apostando 18.227 vezes. Outros 42, segundo ele, apostaram em mais de 1.000 partidas de futebol cada um.

