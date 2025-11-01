Assine
Liverpool x Aston Villa: onde assistir e escalações pela Premier League

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (1º/11), às 17h, em Anfield, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
01/11/2025 11:37

crédito: No Ataque Internacional
Liverpool x Aston Villa: onde assistir e escalações pela Premier League (Virgil Van Djik, do Liverpool, em comemoração)

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (1º/11), às 17h, em Anfield, em, Liverpool, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League)

Os Reds não vencem há quatro jogos no Campeonato Inglês. Para além disso, o clube vem de uma derrota pesada para o Crystal Palace, na Copa da Liga Inglesa, por 3 a 0. A má fase levou o Liverpool à sétima colocação, com 15 pontos.

Já o Aston Villa vem de uma vitória importante sobre o Manchester City, que embala a equipe para os próximos desafios da temporada. A equipe está na oitava colocação, com 15 pontos.

Os dois times venceram cinco partidas no campeonato nacional até então.

Liverpool x Aston Villa: onde assistir

O confronto entre Liverpool e Aston Villa será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Liverpool x Aston Villa: prováveis escalações

  • Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
  • Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Watkins. Técnico: Unai Emery.

