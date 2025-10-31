Assine
Conmebol demite brasileiro da diretoria de competições e operações

Entidade anunciou oficialmente a saída do brasileiro, destacando que a decisão foi tomada em comum acordo

31/10/2025 18:07

O ciclo de Frederico Nantes à frente da Diretoria de Competições e Operações da Conmebol chegou ao fim nesta sexta-feira. A entidade anunciou oficialmente a saída do brasileiro, destacou que a decisão foi tomada em comum acordo e agradeceu pelo trabalho realizado ao longo dos últimos anos.

Nantes deixa o cargo após oito anos de atuação na confederação sul-americana, sendo os últimos quatro como responsável direto pela organização dos principais torneios de clubes e seleções do continente.

Conhecido pelos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana, Fred Nantes tornou-se um dos rostos mais familiares da Conmebol nos últimos anos. A entidade ressaltou, em comunicado, que o legado do dirigente “continuará fortalecendo os torneios da América do Sul”.

Apesar do tom diplomático da nota, a saída ocorre em meio a relatos de desgaste interno e críticas de funcionários sobre sua forma de gestão, o que teria contribuído para o fim do ciclo. A Conmebol ainda não anunciou quem assumirá o cargo deixado por Nantes.

Quem é Frederico Nantes?

Gaúcho, professor de Educação Física e árbitro nível 3 da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), Fred Nantes construiu uma carreira sólida na organização de grandes eventos esportivos. Antes de chegar à Conmebol, foi responsável pela área de competições da Copa do Mundo de 2014, supervisionando o calendário, as condições dos estádios e os centros de treinamento das seleções.

Também atuou como gerente de Arbitragem nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e participou do planejamento de competições na candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016.

