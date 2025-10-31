Assine
Xabi Alonso encerra polêmica com Vinícius Júnior no Real Madrid: ‘Falou com coração’

Xabi Alonso revela conversa de Vinícius Júnior com elenco do Real Madrid e rechaça punição por reação exaltada em clássico com Barça

José Cândido Júnior
José Cândido Júnior
Repórter
31/10/2025 12:09

A polêmica entre o atacante Vinícius Júnior e o técnico Xabi Alonso no Real Madrid, terminou nesta sexta-feira (31/10). Em entrevista coletiva, o treinador disse que tudo foi resolvido em reunião interna com elenco.

No domingo passado (26/10), o brasileiro gerou polêmica com reação exaltada ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, vencido por 2 a 1 pelos Merengues, no último domingo (26/10), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Campeonato Espanhol.

“Na quarta-feira (29/11), depois de dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini esteve impecável, falou de coração, e eu fiquei satisfeito. Está tudo resolvido”, declarou o treinador de 43 anos.

Na avaliação de Xabi Alonso, o pedido público de desculpas de Vini contribuiu para que as arestas fossem aparadas no clube. Devido às retratações, o camisa 7 não será punido pelo Real Madrid.

“Foi um comunicado muito valioso e positivo. Ele falou com o coração sobre o que quer dar. O mais importante é o que disse a seus companheiros e à torcida. Desde quarta-feira o tema está encerrado. Estamos todos no mesmo barco e remando na mesma direção”, acrescentou o espanhol, sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid desde maio deste ano.

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid

Com a polêmica de Vinícius Júnior superada, o Real Madrid volta a campo neste sábado (1/11), contra o Valencia, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabeu, pela 11ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol).

O Real é o líder do Espanhol, com 27 pontos, cinco a mais que o arquirrival Barcelona, segundo colocado.

Já o Valencia está na zona de rebaixamento – na 18ª colocação, com nove pontos.

A notícia Xabi Alonso encerra polêmica com Vinícius Júnior no Real Madrid: ‘Falou com coração’ foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

