Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo

Meio-campista Andrei Mostovoy marcou gol em vitória do Zenit pouco depois de tentativa de sequestro em São Petersburgo

Publicidade
Carregando...
JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
30/10/2025 09:55

compartilhe

SIGA
x
Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo
Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo crédito: No Ataque Internacional
Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo
Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo (Andrei Mostovoy, meia do Zenit)

Andrei Mostovoy, meio-campista do Zenit, voltou a campo e marcou gol na vitória por 2 a 1 sobre o Dínamo Moscou, no domingo passado (26/10), pelo Campeonato Russo, apenas três dias depois de escapar de tentativa de sequestro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O incidente ocorreu perto de uma loja de luxo na Ilha Krestovsky, em São Petersburgo. Mostovoy e o amigo Alexander Grakun, que é jogador de hóquei no gelo, foram abordados por três homens encapuzados que saltaram de uma van.

Os atletas, no entanto, conseguiram escapar rapidamente da abordagem do grupo. Segundo a imprensa russa, quatro pessoas foram presos após o incidente.

Brasileiros do Zenit

No Zenit, Andrei Mostovoy tem o lateral-esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético, como companheiro.

Outros jogadores brasileiros do elenco do clube de São Petersburgo são o zagueiro Nino, os meio-campistas Gerson, Wendel e Gustavo Mantuan, além dos atacantes Luiz Henrique e Pedro Henrique.

A notícia Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay