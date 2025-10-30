Companheiro de ex-lateral do Atlético escapa por pouco de sequestro; veja vídeo (Andrei Mostovoy, meia do Zenit)

Andrei Mostovoy, meio-campista do Zenit, voltou a campo e marcou gol na vitória por 2 a 1 sobre o Dínamo Moscou, no domingo passado (26/10), pelo Campeonato Russo, apenas três dias depois de escapar de tentativa de sequestro.

O incidente ocorreu perto de uma loja de luxo na Ilha Krestovsky, em São Petersburgo. Mostovoy e o amigo Alexander Grakun, que é jogador de hóquei no gelo, foram abordados por três homens encapuzados que saltaram de uma van.

Os atletas, no entanto, conseguiram escapar rapidamente da abordagem do grupo. Segundo a imprensa russa, quatro pessoas foram presos após o incidente.

Brasileiros do Zenit

No Zenit, Andrei Mostovoy tem o lateral-esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético, como companheiro.

Outros jogadores brasileiros do elenco do clube de São Petersburgo são o zagueiro Nino, os meio-campistas Gerson, Wendel e Gustavo Mantuan, além dos atacantes Luiz Henrique e Pedro Henrique.

