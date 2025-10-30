Ex-seleção larga cargo na TV para cuidar de filho autista (Ex-jogador Paul Scholes, ídolo do Manchester United )

O ex-jogador Paul Scholes revelou que deixou o cargo de comentarista na TNT Sports, da Inglaterra, para cuidar do filho Aiden. O jovem de 20 anos é uma pessoa autista.

O ídolo do Manchester United e volante da Seleção Inglesa nas Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006 está fora do ar desde o início da temporada europeia 2025/2026.

“Tomei essa decisão este ano por causa do Aiden. Obviamente, por causa das necessidades especiais dele”, declarou Scholes em entrevista aos ex-companheiros Gary Neville e Roy Keane, no podcast Sick to Football.

“Minha maior preocupação é que estou ficando mais velho. Penso no que vai acontecer com ele quando eu não estiver mais aqui. É nisso que penso o tempo todo”, admitiu o ex-meio-campista de 50 anos.

Aos ex-companheiros de Manchester United, Scholes também contou como lidou com a informação do autismo do filho.

“A primeira vez que joguei depois de descobri foi contra o Derby County, fora de casa. Eu não queria ir. Alex Ferguson me tirou do time titular para a partida seguinte, e eu não contei para ninguém. Levei várias semanas para contar a ele, foi bem difícil. Eu não queria pena nem nada do tipo na época, e não quero agora”, concluiu.

Scholes no Manchester United

O Manchester United foi o único clube de Scholes durante toda a carreira – de 1994 a 2013. O Príncipe Ruivo anotou 155 gols em 728 jogos pelos Red Devils.

Foram 32 títulos conquistados no período, incluindo 11 taças da Premier League (Campeonato Inglês) e duas da Liga dos Campeões.

Títulos de Scholes pelo Manchester United

Copa do Mundo de Clubes da Fifa : 2008

: 2008 Copa Intercontinenta l: 1999

l: 1999 Liga dos Campeões : 1998-99, 2007-08

: 1998-99, 2007-08 Campeonato Inglês : 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13

: 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 Copa da Inglaterra: 1995-96, 1998-98, 2003-04

1995-96, 1998-98, 2003-04 Copa da Liga Inglesa : 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10

: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10 Supercopa da Inglaterra: 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013

