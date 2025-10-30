Ex-seleção larga cargo na TV para cuidar de filho autista
Ídolo do United e volante da Seleção Inglesa em três Copas, Paul Scholes prioriza qualidade de vida do filho: 'Estou ficando velho'
O ex-jogador Paul Scholes revelou que deixou o cargo de comentarista na TNT Sports, da Inglaterra, para cuidar do filho Aiden. O jovem de 20 anos é uma pessoa autista.
O ídolo do Manchester United e volante da Seleção Inglesa nas Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006 está fora do ar desde o início da temporada europeia 2025/2026.
“Tomei essa decisão este ano por causa do Aiden. Obviamente, por causa das necessidades especiais dele”, declarou Scholes em entrevista aos ex-companheiros Gary Neville e Roy Keane, no podcast Sick to Football.
“Minha maior preocupação é que estou ficando mais velho. Penso no que vai acontecer com ele quando eu não estiver mais aqui. É nisso que penso o tempo todo”, admitiu o ex-meio-campista de 50 anos.
Aos ex-companheiros de Manchester United, Scholes também contou como lidou com a informação do autismo do filho.
“A primeira vez que joguei depois de descobri foi contra o Derby County, fora de casa. Eu não queria ir. Alex Ferguson me tirou do time titular para a partida seguinte, e eu não contei para ninguém. Levei várias semanas para contar a ele, foi bem difícil. Eu não queria pena nem nada do tipo na época, e não quero agora”, concluiu.
Scholes no Manchester United
O Manchester United foi o único clube de Scholes durante toda a carreira – de 1994 a 2013. O Príncipe Ruivo anotou 155 gols em 728 jogos pelos Red Devils.
Foram 32 títulos conquistados no período, incluindo 11 taças da Premier League (Campeonato Inglês) e duas da Liga dos Campeões.
Títulos de Scholes pelo Manchester United
- Copa do Mundo de Clubes da Fifa: 2008
- Copa Intercontinental: 1999
- Liga dos Campeões: 1998-99, 2007-08
- Campeonato Inglês: 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
- Copa da Inglaterra: 1995-96, 1998-98, 2003-04
- Copa da Liga Inglesa: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10
- Supercopa da Inglaterra: 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013
