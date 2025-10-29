Estêvão é titular em copa e faz golaço de cavadinha pelo Chelsea; assista (Estêvão, atacante do Chelsea)

O 13º jogo de Estêvão com a camisa do Chelsea contou com um golaço. O brasileiro foi titular na partida diante do Wolverhampton, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, no Molineux, nesta quarta-feira (29/10), e aproveitou uma falha da defesa adversária para dar uma bela cavadinha. Assista ao gol abaixo.

O Chelsea abriu o placar com Andrey Santos e ampliou com George logo nos primeiros 15 minutos do duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio inglês. Até pela margem confortável diante dos Wolves, os Blues tiveram mais espaço, e o camisa 41 aproveitou para brilhar.

No minuto 40 do primeiro tempo, o meio-campista Fer López se distraiu na saída, e Andrey Santos roubou a bola, que sobrou para o outro brasileiro. Estêvão dominou e teve a tranquilidade suficiente para dar uma cavadinha e encobrir José Sá. Veja no vídeo abaixo.

Esse foi o terceiro gol de Estêvão com a camisa do Chelsea, tendo sido todos eles nas últimas cinco partidas. Ele marcou pela primeira vez em 4 de outubro, diante do Liverpool, na Premier League, e também foi às redes em 22 de outubro, contra o Ajax, na Champions League.

A notícia Estêvão é titular em copa e faz golaço de cavadinha pelo Chelsea; assista foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno