Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29/10) às 16h45, no San Siro, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano
Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (29/10) às 16h45, no San Siro, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano.
A Inter vem de derrota para o Napoli, mas segue no pelotão de frente da competição e busca se reerguer no torneio. O time de Milão soma 15 pontos e está no quarto lugar na competição.
A Fiorentina vem de três jogos sem vitória no Campeonato Italiano. O mau momento faz com que a equipe ocupe a 18ª colocação, com quatro pontos.
Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir
O confronto entre Inter de Milão e Fiorentina será transmitido pela ESPN (canal fechado) e canal Disney+ (streaming).
Inter de Milão x Fiorentina: prováveis escalações
- Inter de Milão: Martínez, Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
- Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari e Ranieri; Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmunsson. Técnico: Stefano Pioli.
Inter de Milão x Fiorentina: arbitragem
- Árbitro: Simone Sozza
- Assistentes: Alessandro Costanzo e Matteo Passeri
- VAR: Davide Ghersini
