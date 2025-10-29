Assine
Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29/10) às 16h45, no San Siro, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
29/10/2025 12:19

Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (29/10) às 16h45, no San Siro, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano.

A Inter vem de derrota para o Napoli, mas segue no pelotão de frente da competição e busca se reerguer no torneio. O time de Milão soma 15 pontos e está no quarto lugar na competição.

A Fiorentina vem de três jogos sem vitória no Campeonato Italiano. O mau momento faz com que a equipe ocupe a 18ª colocação, com quatro pontos.

Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir

O confronto entre Inter de Milão e Fiorentina será transmitido pela ESPN (canal fechado) e canal Disney+ (streaming).

Inter de Milão x Fiorentina: prováveis escalações

  • Inter de Milão: Martínez, Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
  • Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari e Ranieri; Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmunsson. Técnico: Stefano Pioli.

Inter de Milão x Fiorentina: arbitragem

  • Árbitro: Simone Sozza
  • Assistentes: Alessandro Costanzo e Matteo Passeri
  • VAR: Davide Ghersini

A notícia Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

