Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Lautaro Martínez comemora gol da Inter de Milão )

Inter de Milão e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (29/10) às 16h45, no San Siro, em Milão, pela nona rodada do Campeonato Italiano.

A Inter vem de derrota para o Napoli, mas segue no pelotão de frente da competição e busca se reerguer no torneio. O time de Milão soma 15 pontos e está no quarto lugar na competição.

A Fiorentina vem de três jogos sem vitória no Campeonato Italiano. O mau momento faz com que a equipe ocupe a 18ª colocação, com quatro pontos.

Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir

O confronto entre Inter de Milão e Fiorentina será transmitido pela ESPN (canal fechado) e canal Disney+ (streaming).

Inter de Milão x Fiorentina: prováveis escalações

Inter de Milão : Martínez, Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez. Técnico : Cristian Chivu.



Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari e Ranieri; Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Kean e Gudmunsson. Técnico: Stefano Pioli.

Inter de Milão x Fiorentina: arbitragem

Árbitro: Simone Sozza

Simone Sozza Assistentes: Alessandro Costanzo e Matteo Passeri

Alessandro Costanzo e Matteo Passeri VAR: Davide Ghersini

