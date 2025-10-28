Atalanta x Milan: onde assistir, horário, escalações e arbitragem pelo Campeonato Italiano
Equipes se enfrentam terça-feira (28/10), às 16h45, no Allianz Stadium, Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela nona rodada do Campeonato Italiano
compartilheSIGA
Atalanta e Milan se enfrentam terça-feira (28/10), às 16h45, no Allianz Stadium, Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela nona rodada do Campeonato Italiano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Atalanta vem de uma sequência de quatro empates e ocupa a sétima posição, com 12 pontos.
O Milan vem de um empate surpreendente, com o Pisa, lanterna do campeonato, por 2 a 2. Contudo, a equipe rossonera está invicta há sete jogos e ocupa a terceira posição com 17 pontos.
Atalanta x Milan: onde assistir
O confronto entre Atalanta x Milan será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
Atalanta x Milan: prováveis escalações
- Atalanta: Di Carnesecchi; De Roon, Hien e Djimsiti; Zalewski, Pasalic, Éderson e Bellanova; De Ketelaere e Lookman; Krstovic. Técnico: Ivan Juri?.
- Milan: Maignan; Pavlovic, Gabbia e De Winter; Bartesaghi, Ricci, Modric, Fofana e Saelemaekers; Rafael Leão e Giménez. Técnico: Massimiliano Allegri.
Atalanta x Milan: arbitragem
- Árbitro: Daniele Doveri.
- Auxiliares: Valerio Vecchi de Lamezia Terme e Davide Moro de Schio.
- VAR: Daniele Chiffi de Pádua.
A notícia Atalanta x Milan: onde assistir, horário, escalações e arbitragem pelo Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo