Atalanta x Milan: onde assistir, horário, escalações e arbitragem pelo Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam terça-feira (28/10), às 16h45, no Allianz Stadium, Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela nona rodada do Campeonato Italiano

Vitor de Araújo
28/10/2025 12:19

Atalanta e Milan se enfrentam terça-feira (28/10), às 16h45, no Allianz Stadium, Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela nona rodada do Campeonato Italiano.

A Atalanta vem de uma sequência de quatro empates e ocupa a sétima posição, com 12 pontos.

O Milan vem de um empate surpreendente, com o Pisa, lanterna do campeonato, por 2 a 2. Contudo, a equipe rossonera está invicta há sete jogos e ocupa a terceira posição com 17 pontos.

Atalanta x Milan: onde assistir

O confronto entre Atalanta x Milan será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Atalanta x Milan: prováveis escalações

  • Atalanta: Di Carnesecchi; De Roon, Hien e Djimsiti; Zalewski, Pasalic, Éderson e Bellanova; De Ketelaere e Lookman; Krstovic. Técnico: Ivan Juri?.
  • Milan: Maignan; Pavlovic, Gabbia e De Winter; Bartesaghi, Ricci, Modric, Fofana e Saelemaekers; Rafael Leão e Giménez. Técnico: Massimiliano Allegri.

Atalanta x Milan: arbitragem

  • Árbitro: Daniele Doveri.
  • Auxiliares: Valerio Vecchi de Lamezia Terme e Davide Moro de Schio.
  • VAR: Daniele Chiffi de Pádua.

