Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso de futebol feminino (Seleções se enfrentam nesta terça-feira (28/10))

Dia de Seleção Brasileira! Itália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. É o segundo amistoso, em outubro, das seleções, que vêm de importantes resultados. A seguir o No Ataque traz as principais informações sobre a partida.

Como chega a Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira Feminina chega embalada pela vitória histórica sobre a Inglaterra por 2 a 1, também em amistoso, no sábado (25/10), em pleno Ettihad Stadium. Com gols das atacantes Bia Zaneratto e Dudinha, o Brasil encerrou a sequência invicta das campeãs europeias e mostrou força, mesmo atuando com uma jogadora a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão da capitã Angelina.

A meio-campista será, justamente, o principal desfalque da equipe brasileira, já que precisa cumprir suspensão automática. Assim, não estará à disposição para o jogo em Parma.

O Brasil ocupa a sétima posição no ranking da Fifa, de acordo com a última atualização divulgada em agosto de 2025. A Seleção caiu três colocações após a Copa América, ficando atrás de Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Suécia e Estados Unidos.

Como chega a Seleção Italiana?

Por sua vez, a Seleção Italiana, semifinalista da última Euro Feminina, vem de empate por 1 a 1 com o Japão, em partida disputada na última sexta-feira (24/10), em Como, na Itália.

O empate teve sabor de derrota para as italianas – que estão em 12º lugar no ranking da Fifa.

Itália x Brasil: onde assistir ao vivo

O confronto entre Itália e Brasil será transmitido por TV Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada)

Itália x Brasil: escalações

Itália: Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnica: Andrea Soncin



Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Andrea Soncin Brasil: Lorena; Isa Haas, Mariza, Tarciane e Yasmim; Duda Sampaio e Constantino; Luany, Bia Zaneratto e Dudinha; Ludmilla. Técnico: Arthur Elias

Historico entre as equipes

Itália e Brasil já se enfrentaram em sete oportunidades no futebol feminino, e a Seleção Brasileira jamais perdeu para as italianas. Tem 100% de aproveitamento, com sete vitórias.

Convocadas para os amistosos de outubro

Goleiras: Lorena (Kansas City), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);

Lorena (Kansas City), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo); Defensoras: Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Yasmim (Real Madrid), Bruninha (Gotham) e Isabela (PSG);

Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Yasmim (Real Madrid), Bruninha (Gotham) e Isabela (PSG); Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Laís Estevam (Palmeiras);

Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Laís Estevam (Palmeiras); Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres), Ludmilla (Chicago), Dudinha (San Diego), Beatriz Zaneratto (Kansas City), Isabelle Caroline (São Paulo) e Tainá Maranhão (Palmeiras).

Resumo

Brasil x Itália: Amistoso internacional de futebol feminino

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália

Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália Data: terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília)

terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília) Transmissão ao vivo: TV Globo e SporTV

A notícia Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso de futebol feminino foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura