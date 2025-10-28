Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso de futebol feminino
Itália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma
Dia de Seleção Brasileira! Itália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. É o segundo amistoso, em outubro, das seleções, que vêm de importantes resultados. A seguir o No Ataque traz as principais informações sobre a partida.
Como chega a Seleção Brasileira?
A Seleção Brasileira Feminina chega embalada pela vitória histórica sobre a Inglaterra por 2 a 1, também em amistoso, no sábado (25/10), em pleno Ettihad Stadium. Com gols das atacantes Bia Zaneratto e Dudinha, o Brasil encerrou a sequência invicta das campeãs europeias e mostrou força, mesmo atuando com uma jogadora a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão da capitã Angelina.
A meio-campista será, justamente, o principal desfalque da equipe brasileira, já que precisa cumprir suspensão automática. Assim, não estará à disposição para o jogo em Parma.
O Brasil ocupa a sétima posição no ranking da Fifa, de acordo com a última atualização divulgada em agosto de 2025. A Seleção caiu três colocações após a Copa América, ficando atrás de Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Suécia e Estados Unidos.
Como chega a Seleção Italiana?
Por sua vez, a Seleção Italiana, semifinalista da última Euro Feminina, vem de empate por 1 a 1 com o Japão, em partida disputada na última sexta-feira (24/10), em Como, na Itália.
O empate teve sabor de derrota para as italianas – que estão em 12º lugar no ranking da Fifa.
Itália x Brasil: onde assistir ao vivo
O confronto entre Itália e Brasil será transmitido por TV Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada)
Itália x Brasil: escalações
- Itália: Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnica: Andrea Soncin
- Brasil: Lorena; Isa Haas, Mariza, Tarciane e Yasmim; Duda Sampaio e Constantino; Luany, Bia Zaneratto e Dudinha; Ludmilla. Técnico: Arthur Elias
Historico entre as equipes
Itália e Brasil já se enfrentaram em sete oportunidades no futebol feminino, e a Seleção Brasileira jamais perdeu para as italianas. Tem 100% de aproveitamento, com sete vitórias.
Convocadas para os amistosos de outubro
- Goleiras: Lorena (Kansas City), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);
- Defensoras: Isa Haas (Cruzeiro), Mariza (Corinthians), Vitória Calhau (Cruzeiro), Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Yasmim (Real Madrid), Bruninha (Gotham) e Isabela (PSG);
- Meio-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Laís Estevam (Palmeiras);
- Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres), Ludmilla (Chicago), Dudinha (San Diego), Beatriz Zaneratto (Kansas City), Isabelle Caroline (São Paulo) e Tainá Maranhão (Palmeiras).
Resumo
Brasil x Itália: Amistoso internacional de futebol feminino
- Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália
- Data: terça-feira (28/10), às 13h15 (de Brasília)
- Transmissão ao vivo: TV Globo e SporTV
