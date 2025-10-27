Assine
Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada

Marquinhos, Raphinha e Marta são os brasileiros indicados à premiação que elege os melhores da temporada para a FifPro

Repórter
27/10/2025 22:40

Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada
Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada (Raphinha em campo no duelo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa 2026)
Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada
Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada (Raphinha em campo no duelo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa 2026)

O FifPro, sindicato internacional dos jogadores de futebol, divulgou nesta segunda-feira os indicados à sua premiação anual. Raphinha, Marquinhos, Alisson, Debinha e Marta representam o Brasil na eleição da seleção da temporada 2024/25.

Ao todo, são 26 concorrentes em cada categoria, e os vencedores serão anunciados no dia 3 de novembro, às 10h (de Brasília), no perfil oficial da FifPro nas redes sociais. Para serem elegíveis, é necessário que os atletas tenham disputado ao menos 30 partidas oficiais entre julho de 2024 e julho de 2025. Já entre as mulheres, o mínimo é de 20 jogos entre agosto de 2024 e agosto de 2025.

A lista final foi composta pelos jogadores mais votados entre 21 mil atletas de 70 países, que escolheram seus times ideais. A seleção será formada por um goleiro, três defensores, três meio-campistas e três atacantes. Além disso, o jogador mais votado que não estiver incluído em sua posição também será premiado, completando o time com 11 atletas.

A Inglaterra é o país com o maior número de indicações no feminino, com nove jogadoras nomeadas, entre elas a goleira Hannah Hampton, vencedora do Bola de Ouro, e Alessia Russo, terceira colocada na premiação principal. Já no masculino, nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal foram indicados.

Sete jogadoras não europeias também aparecem na lista, como a colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, que concorre na mesma categoria que Marta. A zambiana Barbra Banda e a marroquina Ghizlane Chebbak, meia do Al-Hilal, disputam a categoria de meio-campo ao lado de Debinha.

Indicadas à premiação do Fifpro

  • Goleiras: Ann-Katrin Berger, Mary Earps e Hannah Hampton
  • Defensoras: Michelle Alozie, Ona Battle, Millie Bright, Olga Carmona, Ellie Carpenter e Leah Williamson
  • Meias: Aitana Bonmatí, Ghizlane Chebbak, Debinha, Patri Guijarro, Vicky López, Alexia Putellas, Ella Toone e Keira Walsh
  • Atacantes: Michelle Agyemang, Barbra Banda, Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Chloe Kelly, Marta e Alessia Russo

Indicados à premiação do Fifpro

  • Goleiros: Alisson, Courtois e Donnarumma
  • Defensores: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba e Van Djik
  • Meias: Bellingham, De Bruyne, Modric, João Neves, Cole Palmer, Pedri, Fede Valverde, Vitinha
  • Atacantes: Dembelé, Haaland, Mbappé, Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Salah e Yamal

A notícia Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

