Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada (Raphinha em campo no duelo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa 2026)

O FifPro, sindicato internacional dos jogadores de futebol, divulgou nesta segunda-feira os indicados à sua premiação anual. Raphinha, Marquinhos, Alisson, Debinha e Marta representam o Brasil na eleição da seleção da temporada 2024/25.

Ao todo, são 26 concorrentes em cada categoria, e os vencedores serão anunciados no dia 3 de novembro, às 10h (de Brasília), no perfil oficial da FifPro nas redes sociais. Para serem elegíveis, é necessário que os atletas tenham disputado ao menos 30 partidas oficiais entre julho de 2024 e julho de 2025. Já entre as mulheres, o mínimo é de 20 jogos entre agosto de 2024 e agosto de 2025.

A lista final foi composta pelos jogadores mais votados entre 21 mil atletas de 70 países, que escolheram seus times ideais. A seleção será formada por um goleiro, três defensores, três meio-campistas e três atacantes. Além disso, o jogador mais votado que não estiver incluído em sua posição também será premiado, completando o time com 11 atletas.

A Inglaterra é o país com o maior número de indicações no feminino, com nove jogadoras nomeadas, entre elas a goleira Hannah Hampton, vencedora do Bola de Ouro, e Alessia Russo, terceira colocada na premiação principal. Já no masculino, nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal foram indicados.

Sete jogadoras não europeias também aparecem na lista, como a colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, que concorre na mesma categoria que Marta. A zambiana Barbra Banda e a marroquina Ghizlane Chebbak, meia do Al-Hilal, disputam a categoria de meio-campo ao lado de Debinha.

Indicadas à premiação do Fifpro

Goleiras: Ann-Katrin Berger, Mary Earps e Hannah Hampton

Defensoras: Michelle Alozie, Ona Battle, Millie Bright, Olga Carmona, Ellie Carpenter e Leah Williamson

Meias: Aitana Bonmatí, Ghizlane Chebbak, Debinha, Patri Guijarro, Vicky López, Alexia Putellas, Ella Toone e Keira Walsh

Atacantes: Michelle Agyemang, Barbra Banda, Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Chloe Kelly, Marta e Alessia Russo

Indicados à premiação do Fifpro

Goleiros: Alisson, Courtois e Donnarumma

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba e Van Djik

Meias: Bellingham, De Bruyne, Modric, João Neves, Cole Palmer, Pedri, Fede Valverde, Vitinha

Atacantes: Dembelé, Haaland, Mbappé, Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Salah e Yamal

A notícia Com três brasileiros na lista, FifPro divulga indicados aos melhores da temporada foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press