Fifa inicia segunda fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo (Troféu da Copa do Mundo)

A FIFA iniciou nesta segunda-feira (27/10) a segunda fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Os torcedores devem se inscrever no sorteio antecipado para terem a chance de serem selecionados para realizar a compra das entradas para os jogos.

O prazo para se inscrever no sorteio vai até 31 de outubro, às 8h (de Brasília). Os torcedores que já possuem um FIFA ID devem fazer login com seus dados e se registrar no site oficial da entidade.

“Este torneio despertou um interesse massivo em todo o mundo, especialmente nos países anfitriões — Canadá, México e Estados Unidos — que se preparam para sediar a maior Copa do Mundo da FIFA da história”, afirmou Heimo Schirgi, diretor de Operações da Copa do Mundo da FIFA 26.

“Os horários nacionais prioritários para os países anfitriões nesta segunda fase de ingressos são uma forma de agradecer aos torcedores locais pelo entusiasmo e de oferecer uma nova oportunidade ao público internacional”, completou.

Esta fase oferece um período de exclusividade para residentes dos países anfitriões. Após o encerramento das inscrições, eles participarão de um sorteio aleatório para acessar o período de exclusividade para residentes, a partir de 12 de novembro.

Os torcedores de cada país anfitrião que forem selecionados poderão adquirir ingressos para uma partida individual realizada em seu país de residência.

Próximas fases de sorteio

A fase do sorteio aleatório começará nas semanas seguintes ao sorteio final da Copa do Mundo da FIFA 26 , que será realizado em 5 de dezembro. Os torcedores poderão solicitar ingressos para partidas específicas durante essa fase, já que o sorteio final terá definido a maioria dos confrontos da fase de grupos.

Por fim, na etapa mais próxima do torneio, será aberta a venda dos ingressos restantes por ordem de chegada.

