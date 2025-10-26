Real Madrid vence o Barcelona no El Clásico e dispara na liderança da La Liga (Bellingham marcou o segundo gol do Real Madrid no jogo)

O El Clásico é do Real Madrid! Na manhã deste domingo (26/10), os merengues venceram o Barcelona por 2 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela décima rodada de La Liga. Com a vitória, os donos da casa abriram cinco pontos de diferença para os rivais da Catalunha.

O Real Madrid ainda teve três gols anulados no jogo. Os tentos que valeram foram marcados por Kylian Mbappé e Jude Bellingham, enquanto Fermín López descontou para o Barça. Todos os gols saíram no primeiro tempo.

Situação na tabela

Com a vitória, o Real Madrid segue líder isolado de La Liga, com 27 pontos em dez jogos. O Barcelona vem logo atrás, com cinco pontos a menos e o mesmo número de partidas.

O jogo

Após um gol anulado, o Real Madrid abriu o placar com 22 minutos de jogo. Kylian Mbappé recebeu em profundidade e saiu cara a cara com Szczesny. O francês não desperdiçou e fez o primeiro dos merengues no jogo.

Porém, aos 38 minutos, o Barcelona chegou ao empate. Após um erro de Arda Guler, os catalães roubaram a bola. Rashford fez jogada pelo lado esquerdo e encontrou Fermín López no meio da área. O espanhol finalizou forte e igualou o marcador no Santiago Bernabéu.

A alegria dos visitantes não durou muito. Cinco minutos depois, Éder Militão achou belo passe para Jude Bellingham na pequena área. Sem goleiro, o inglês apenas empurrou para as redes e recolocou o Real na frente do placar.

A segunda etapa começou a todo o vapor. Após uma mão de Eric García na área, o juiz assinalou pênalti para o Real Madrid. Entretanto, na cobrança, Kylian Mbappé parou na grande defesa do goleiro Szczesny.

O Real Madrid voltou a marcar com Bellingham novamente, mas o tento foi anulado. Mesmo atrás do placar, o Barcelona não ofereceu perigo claros aos merengues na segunda etapa. No fim, Pedri ainda foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Real Madrid será no sábado (1º/11), quando os merengues recebem o Valencia no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela La Liga.

O Barcelona joga um dia depois. Às 14h30, os catalães recebem o Elche, no Estádio Olímpico Lluis Companys, às 14h30 (de Brasília), também pelo Campeonato Espanhol.

