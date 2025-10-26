Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico

Golaço de Mbappé foi anulado quando o placar ainda estava empatado sem gols; veja impedimento

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
26/10/2025 13:24

compartilhe

SIGA
x
Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico
Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico crédito: No Ataque Internacional
Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico
Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico (Mbappé foi o autor do gol anulado do Real Madrid)

Neste domingo (26/10), Real Madrid e Barcelona se enfrentam, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. No entanto, o jogo começou já com “polêmica”. O primeiro gol merengue foi anulado após análise do VAR por uma diferença milimétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mbappé havia marcado um golaço de fora da área. Veja o impedimento marcado:

Imagem do VAR no momento do impedimento do gol do Real Madrid - (foto: ESPN/Reprodução)
Imagem do VAR no momento do impedimento do gol do Real Madrid(foto: ESPN/Reprodução)

Siga o No Ataque no Discover e não perca as principais notícias esportivas!

A notícia Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay