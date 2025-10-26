Real Madrid x Barcelona: impedimento milimétrico anula golaço no El Clásico (Mbappé foi o autor do gol anulado do Real Madrid)

Neste domingo (26/10), Real Madrid e Barcelona se enfrentam, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. No entanto, o jogo começou já com “polêmica”. O primeiro gol merengue foi anulado após análise do VAR por uma diferença milimétrica.

Mbappé havia marcado um golaço de fora da área. Veja o impedimento marcado:

Imagem do VAR no momento do impedimento do gol do Real Madrid (foto: ESPN/Reprodução)

