Possível adversário do Atlético faz golaço da intermediária na semifinal da Sul-Americana; assista
Possível adversário na final da Sul-Americana, Lanús marcou golaço contra a Universidad de Chile no jogo de ida da semifinal
Universidad de Chile e Lanús fazem o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (23/10), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.
Os argentinos abriram o placar, com um golaço de Rodrigo Castillo, numa bela cavadinha da intermediária.
Como foi o lance?
Aos 24 minutos do primeiro tempo, a Universidad de Chile saía para o jogo, quando em um lapso de desatenção o zagueiro Franco Calderón foi desarmado por Castillo, que não precisou nem ajeitar a bola antes de encobrir o goleiro Gabriel Castellón, que nada pôde fazer. Veja o lance:
LANÚS PEGA PRIMERO EN LA SEMIFINAL DE LA COPA SUDAMERICANA ANTE UNIVERSIDAD DE CHILE— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 23, 2025
RECUPERACIÓN Y QUE GOLAZO DE RODRIGO CASTILLO POR FAVOR pic.twitter.com/SLOAU9SkXD
Atlético na Sul-Americana
O Atlético arrancou um empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle nessa terça-feira (21/10), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.
Após sofrer gol em pênalti polêmico, o Galo igualou o placar já nos acréscimos , e ganhou confiança na busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana.
O jogo de volta entre Del Valle e Atlético será disputado na próxima terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV.
