Possível adversário do Atlético faz golaço da intermediária na semifinal da Sul-Americana; assista

Possível adversário na final da Sul-Americana, Lanús marcou golaço contra a Universidad de Chile no jogo de ida da semifinal

V
Vitor de Araújo
23/10/2025 20:17

crédito: No Ataque Internacional
Universidad de Chile e Lanús fazem o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (23/10), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

Os argentinos abriram o placar, com um golaço de Rodrigo Castillo, numa bela cavadinha da intermediária.

Como foi o lance?

Aos 24 minutos do primeiro tempo, a Universidad de Chile saía para o jogo, quando em um lapso de desatenção o zagueiro Franco Calderón foi desarmado por Castillo, que não precisou nem ajeitar a bola antes de encobrir o goleiro Gabriel Castellón, que nada pôde fazer. Veja o lance:

Atlético na Sul-Americana

O Atlético arrancou um empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle nessa terça-feira (21/10), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Após sofrer gol em pênalti polêmico, o Galo igualou o placar já nos acréscimos , e ganhou confiança na busca por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. 

O jogo de volta entre Del Valle e Atlético será disputado na próxima terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV.

