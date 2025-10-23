Como assinar Disney+ para assistir a LDU x Palmeiras? Veja passo a passo (Disney+ transmitirá a partida entre Palmeiras e LDU)

LDU e Palmeiras se enfrentam em jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Nas plataformas de streaming, o confronto entre LDU e Palmeiras será transmitido pelo Disney+.

A seguir, o No Ataque destrincha o passo a passo necessário para a realização da assinatura do referido canal.

Como assinar Disney+?

O torcedor que tiver o desejo de contratar o canal deve seguir os seguintes passos:

Acesse o site ou baixe o aplicativo e crie uma conta

O serviço está disponível em smart TVs, navegadores, celulares, tablets e consoles.

No computador, o acesso se dá pelo disneyplus.com. No celular/tablet, deve-se baixar o aplicativo Disney+ na App Store (iOS) ou Google Play (Android).

Em seguida, clica-se em “assinar”, deve-se inserir e-mail válido, criar uma senha e preencher os dados solicitados, a fim de formalizar a criação de uma conta.

Escolha o plano de assinatura e preencha os dados de pagamento

Após preencher os dados supracitados, deve-se escolher o plano de assinatura.

Na sequência, deve-se preencher os dados referentes ao pagamento.

Ressalta-se que o Disney+ aceita cartões de crédito, débito e PayPal. Também é possível assinar o serviço por meio de parcerias com operadoras de TV ou celular.

Confirmação de assinatura e login

Após escolher o plano e o método de pagamento, deve-se finalizar a assinatura. Após, o assinante receberá um e-mail de confirmação.

Com isso, deve ser feito o login no aplicativo ou site, com o e-mail e senha cadastrados.

Ao seguir estes passos, o torcedor poderá assistir á partida no Disney+.

A notícia Como assinar Disney+ para assistir a LDU x Palmeiras? Veja passo a passo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo