Nova estrela de time europeu é comparada a campeão pelo Atlético de 2021 (Alisson Santos comemora gol pelo Sporting)

Um atacante brasileiro pouco conhecido foi manchete de alguns dos principais jornais do mundo nessa quarta-feira (22/10): Alisson Santos, do Sporting. O jornal AS, da Espanha, chegou a comparar o baiano de 23 anos a Diego Costa, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro pelo Atlético em 2021.

O jovem marcou o gol da vitória do time português por 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille, da França, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League.

Esse foi o segundo tento de Alisson em 10 jogos na temporada. Ele também contribuiu com uma assistência pelo clube.

O Sporting comprou o jogador brasileiro junto ao Vitória por 2,1 milhões de euros (R$ 13,1 milhões) neste ano. O atacante se destacou em Portugal após marcar seis gols em 18 jogos pelo Leiria.

Leia também: Atlético rescinde contrato com volante que estava emprestado a time europeu

Alisson é comparado a Diego Costa

Para o AS, Alisson tem um início de carreira parecido com o de Diego Costa, que “surgiu do nada” no Atlético de Madrid após defender times de menor relevância, como Braga e Penafiel, em Portugal, Celta de Vigo, Albacete e Valladolid, da Espanha.

“Numa espécie de cópia da trajetória de Diego Costa, outro brasileiro que surgiu do nada, Alisson Santos deu o seu primeiro grande golpe internacional com o golo que deu a vitória aos leões contra o Marselha na Liga dos Campeões. Pequeno, potente, quase selvagem, o brasileiro comemorou com raiva um golo que o colocou pela primeira vez nas manchetes europeias”, destacou o portal espanhol.

“Foi contratado como um trunfo aparente para o elenco, mas aos poucos conquistou a confiança de Rui Borges (técnico do Sporting)”, completou.

Diego Costa marcou cinco gols e deu uma assistência em 19 jogos pelo Atlético, em 2021. Ele passou pelo Wolverhampton, da Inglaterra, Botafogo e Grêmio depois disso. Ele está sem clube no momento.

Alisson no Brasil

Alisson é cria das categorias de base do Vitória. Pelo Leão, disputou 31 jogos e marcou dois gols. Antes de chegar a Portugal, atuou por empréstimo no Náutico e no Figueirense, entre 2023 e 2024.

A notícia Nova estrela de time europeu é comparada a campeão pelo Atlético de 2021 foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende