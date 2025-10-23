Assine
Universidad de Chile x Lanús: onde assistir e escalações pela Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23/10), às 19h no Estádio Nacional de Chile, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
23/10/2025 13:33

Universidad de Chile x Lanús: onde assistir e escalações pela Copa Sul-Americana
Universidad de Chile buscará o bicampeonato

Universidad de Chile e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (23/10), às 19h (de Brasília) no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

A equipe chilena chegou à semifinal após superar Guarani-PAR, Independiente-ARG e Alianza Lima-PER nos mata-matas e busca o bicampeonato da competição, vencida pelo clube em 2011.

O Lanús superou Central Córdoba-ARG e Fluminense antes de chegar à semi. Os argentinos também buscam o segundo título do certame, após a conquista de 2013, sobre a Ponte Preta.

O jogo de volta será em 30 de outubro, às 19h00, no Estádio Ciudad de Lanús.

As equipes se enfrentaram na Sul-Americana de 2013 – os argentinos levaram a melhor e avançaram às quartas, após perderem a ida por 1 a 0 e vencerem a volta por 4 a 0.

Universidad de Chile x Lanús: onde assistir

O confronto entre Universidad de Chile e Lanús será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Universidad de Chile x Lanús: prováveis escalações

  • Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano e Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. Técnico: Gustavo Álvarez
  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Eduardo Salvio e Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino

Universidad de Chile x Lanús: arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
  • Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
  • VAR: Raphael Toski (BRA)

A notícia Universidad de Chile x Lanús: onde assistir e escalações pela Copa Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

