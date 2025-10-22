Palmeiras é o clube que mais arrecadou em premiação entre os clubes desta temporada da Libertadores (Escudo do Palmeiras )

O Palmeiras é o time que mais arrecadou em premiações entre os clubes que disputaram a Libertadores desta temporada. Semifinalista, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira já recebeu 10,23 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões).

A decisão das semifinais da Libertadores começam nesta quarta-feira (22/10), com Flamengo x Racing, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). O Palmeiras mede forças com a LDU, na quinta-feira (23/10), no mesmo horário, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Dono da melhor campanha, o Verdão define a vaga na decisão no Allianz Parque, na próxima semana.

As premiações do Palmeiras na Libertadores

Apenas pela participação na fase de grupos, o Palmeiras ganhou US$ 3 milhões (R$ 17 milhões). Além disso, a Conmebol pagou mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória. Com 100% de aproveitamento em sua campanha (seis vitórias em seis jogos), o Palmeiras faturou US$ 1,98 milhões (R$ 10,2 milhões).

Em seguida, ganhou mais US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) pela classificação às oitavas e mais US$ 1,7 milhão (R$ 9,1 milhões) pela vaga nas quartas. Por fim, ao bater o River Plate e avançar à semi, recebeu mais US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões).

Quanto receberam os outros semifinalistas?

O Racing é o segundo finalista que mais arrecadou. Os argentinos somam 9,57 milhões de dólares (R$ 51,7 milhões) em prêmios. LDU e Flamengo, por sua vez, empataram nos valores acumulados: 9,24 milhões, cada um (R$ 49,9 milhões).

Quanto o Palmeiras ainda pode arrecadar?

Se avançar à final, o Palmeiras garante, pelo menos, mais 7 milhões de dólares (R$ 37,7 milhões), valor destinado ao vice-campeão. Caso conquiste a taça, embolsará 24 milhões (R$ 129 milhões).

A notícia Palmeiras é o clube que mais arrecadou em premiação entre os clubes desta temporada da Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques