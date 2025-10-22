O articulador do Pan Rio-Niterói 2031

Uma comitiva de Rio de Janeiro e Niterói apresentou nesta sexta-feira, 16, em Miami, o projeto das duas cidades para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A reunião foi fechada e feita ao Comitê Executivo da Panam Sports, entidade que organiza os jogos.

O escalado por Eduardo Paes para ser o principal articulador da candidatura Rio-Niterói na disputa é o secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder. Ele representa a cidade ao lado do vice-prefeito carioca, Eduardo Cavaliere. Isabel Swan, vice-prefeita de Niterói, e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, também integram a comitiva.

Schleder mantém contato diário com as federações de esportes do Brasil, que ajudaram a construir a candidatura. Ele também viajará para os países das Américas para se aproximar do colégio eleitoral.

A candidatura brasileira concorre com a paraguaia Assunção. O anúncio oficial de quem sediará os jogos deve ser feito até outubro.