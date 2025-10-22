O negócio das arábias que a Odebrecht recusou
Odebrecht foi convidada a participar de obras de estádio da Copa do Mundo, mas analisou os planos e decidiu recuar
Convidada pelos organizadores da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita, a participar das obras de um dos quinze estádios que receberão jogos do torneio, a Odebrecht optou por não entrar na empreitada.
A construtora inicialmente se interessou pelo projeto, mas decidiu recuar depois de avaliar melhor os planos, condições e prazos para a obra. O país foi anunciado pela Fifa em dezembro como sede da Copa de 2034.
Uma das razões que contribuíram para a empreiteira brasileira rejeitar o estádio saudita foram lembranças sobre os preparativos para Copa do Mundo no Brasil, em 2014.
Um exemplo citado por interlocutores da Odebrecht é a Arena Pernambuco, cuja construção teve que ser apressada para que o estádio estivesse pronto a tempo da Copa das Confederações de 2013, como pressionavam políticos pernambucanos.