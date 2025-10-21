Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League

Paris Saint-Germain goleou o Bayer Leverkusen fora de casa, por 7 a 2, nesta terça-feira (21/10), pela terceira rodada da Liga dos Campeões

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
21/10/2025 19:30

compartilhe

SIGA
x
PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League
PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League crédito: No Ataque Internacional
PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League
PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League (PSG venceu o Leverkussen por 7 a 2 na Champions)

O Paris Saint-Germain goleou o Bayer Leverkusen fora de casa, por 7 a 2, nesta terça-feira (21/10), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Pacho, Doué (2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha e Dembélé anotaram pelos franceses na BayArena, na Alemanha, enquanto Aleix García (2) descontou para os alemães.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a vitória, o PSG dorme na liderança do torneio com nove pontos. A equipe francesa pode perder a ponta da tabela, já que Real Madrid, Bayern de Munique e Qarabag ainda jogam nesta rodada. O Bayer Leverkusen, por sua vez, é o 26º colocado com dois pontos.

Próximos jogos

Bayer Leverkusen

  • Jogo: Bayer Leverkusen x Freiburg
  • Data e horário: 26/10 (domingo) | 11h30 (de Brasília)
  • Torneio: Campeonato Alemão
  • Local: BayArena

Paris Saint-Germain

  • Jogo: Brest x PSG
  • Data e horário: 25/10 (sábado) | 12h00 (de Brasília)
  • Torneio: Campeonato Francês
  • Local: Stade Francis-Le Blé

O jogo

Logo aos seis minutos de jogo, o PSG conseguiu anotar o primeiro gol da partida. Nuno Mendes cruzou e Pacho testou firme para as redes. Aos 25, Grimaldo teve a chance de empatar com um pênalti, mas colocou a bola na trave. Após 12 minutos, enfim, Aleix Garcia converteu outra penalidade para deixar tudo igual.

No entanto, três minutos depois, Doué tabelou com Kvaratskhelia e finalizou para colocar o PSG na frente novamente. Aos 44, Kvaratskhelia aproveitou uma sobra e bateu no ângulo para ampliar. Ainda no primeiro tempo, aos 48, Doué arrematou de fora da área e marcou um golaço.

Aos cinco minutos da segunda etapa, Vitinha enfiou para Nuno Mendes colocar a bola no fundo das redes e anotar o quinto dos franceses. Após três minutos, Aleix García chutou de fora da área para diminuir a diferença pelos alemães. Já aos 21, Barcola tocou para Dembelé empurrar para a meta e ampliar novamente. Com uma batida firme de fora da área, Vtinha anotou o sétimo dos franceses e sacramentou a goleada.

BAYER LEVERKUSEN 2 x 7 PSG

 Competição: Liga dos Campeões (3ª rodada)
 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
 Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)
 Horário: às 16h00 (de Brasília)

Gols:

  •  Willian Pacho, aos 7′ do 1ºT (PSG)
  •  Aleix García, aos 38′ do 1ºT (Bayer Leverkusen)
  •  Desiré Doué, aos 41′ do 1ºT (PSG)
  •  Kvaratskhelia, aos 44′ do 1ºT (PSG)
  •  Desiré Doué, aos 48′ do 1ºT (PSG)
  •  Nuno Mendes, aos 5′ do 2ºT (PSG)
  •  Aleix García, aos 8′ do 2ºT (Bayer Leverkusen)
  •  Ousmane Dembélé, aos 21′ do 2ºT (PSG)
  •  Vitinha, aos 46′ do 2ºT (PSG)

Cartão vermelho

  • Robert Andrich, aos 32′ do 1ºT (Bayer Leverkusen)
  • Ilya Zabarnyi, aos 37′ do 1ºT (PSG)

A notícia PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay