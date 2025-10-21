PSG goleia Leverkusen e dorme na liderança da Champions League
Paris Saint-Germain goleou o Bayer Leverkusen fora de casa, por 7 a 2, nesta terça-feira (21/10), pela terceira rodada da Liga dos Campeões
O Paris Saint-Germain goleou o Bayer Leverkusen fora de casa, por 7 a 2, nesta terça-feira (21/10), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Pacho, Doué (2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha e Dembélé anotaram pelos franceses na BayArena, na Alemanha, enquanto Aleix García (2) descontou para os alemães.
Com a vitória, o PSG dorme na liderança do torneio com nove pontos. A equipe francesa pode perder a ponta da tabela, já que Real Madrid, Bayern de Munique e Qarabag ainda jogam nesta rodada. O Bayer Leverkusen, por sua vez, é o 26º colocado com dois pontos.
Próximos jogos
Bayer Leverkusen
- Jogo: Bayer Leverkusen x Freiburg
- Data e horário: 26/10 (domingo) | 11h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Alemão
- Local: BayArena
Paris Saint-Germain
- Jogo: Brest x PSG
- Data e horário: 25/10 (sábado) | 12h00 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Francês
- Local: Stade Francis-Le Blé
O jogo
Logo aos seis minutos de jogo, o PSG conseguiu anotar o primeiro gol da partida. Nuno Mendes cruzou e Pacho testou firme para as redes. Aos 25, Grimaldo teve a chance de empatar com um pênalti, mas colocou a bola na trave. Após 12 minutos, enfim, Aleix Garcia converteu outra penalidade para deixar tudo igual.
No entanto, três minutos depois, Doué tabelou com Kvaratskhelia e finalizou para colocar o PSG na frente novamente. Aos 44, Kvaratskhelia aproveitou uma sobra e bateu no ângulo para ampliar. Ainda no primeiro tempo, aos 48, Doué arrematou de fora da área e marcou um golaço.
Aos cinco minutos da segunda etapa, Vitinha enfiou para Nuno Mendes colocar a bola no fundo das redes e anotar o quinto dos franceses. Após três minutos, Aleix García chutou de fora da área para diminuir a diferença pelos alemães. Já aos 21, Barcola tocou para Dembelé empurrar para a meta e ampliar novamente. Com uma batida firme de fora da área, Vtinha anotou o sétimo dos franceses e sacramentou a goleada.
BAYER LEVERKUSEN 2 x 7 PSG
Competição: Liga dos Campeões (3ª rodada)
Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)
Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: às 16h00 (de Brasília)
Gols:
- Willian Pacho, aos 7′ do 1ºT (PSG)
- Aleix García, aos 38′ do 1ºT (Bayer Leverkusen)
- Desiré Doué, aos 41′ do 1ºT (PSG)
- Kvaratskhelia, aos 44′ do 1ºT (PSG)
- Desiré Doué, aos 48′ do 1ºT (PSG)
- Nuno Mendes, aos 5′ do 2ºT (PSG)
- Aleix García, aos 8′ do 2ºT (Bayer Leverkusen)
- Ousmane Dembélé, aos 21′ do 2ºT (PSG)
- Vitinha, aos 46′ do 2ºT (PSG)
Cartão vermelho
- Robert Andrich, aos 32′ do 1ºT (Bayer Leverkusen)
- Ilya Zabarnyi, aos 37′ do 1ºT (PSG)
