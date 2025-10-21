Assine
Esportes

Com brilho de brasileiros, Arsenal goleia Atlético de Madrid na Champions

Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Emirates Stadium, pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
21/10/2025 19:30

O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Emirates Stadium, nesta terça-feira (21/10), pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e o sueco Gyökeres (duas vezes) marcaram os gols que garantiram o bom resultado ao time inglês.

Com o resultado, o Arsenal ocupa a terceira posição na tabela da Liga dos Campeões, com três vitórias e 100% de aproveitamento. O Atlético de Madrid, por sua vez, aparece no 18º lugar, com apenas três pontos conquistados.

Próximos jogos

Arsenal

  • Arsenal x Crystal Palace (nona rodada do Campeonato Inglês)
  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 11h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Atlético de Madrid

  • Real Betis x Atlético de Madrid (10ª rodada do Campeonato Espanhol)
  • Data e horário: 27/10 (segunda-feira) às 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

O jogo

O Arsenal começou o jogo melhor que o adversário e quase abriu o placar logo aos quatro minutos, mas parou no travessão após finalização de Eze. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Martinelli recebeu de Saka no meio da pequena área e balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do brasileiro.

Aos 11 minutos da etapa complementar, Gabriel Magalhães abriu o placar para o Arsenal. O zagueiro aproveitou cruzamento de Declan Rice em cobrança de falta e antecipou a marcação para anotar de cabeça. Aos 19 minutos, Lewis-Skelly acionou Martinelli em velocidade pelo lado esquerdo e o brasileiro acertou um chute colocado, de primeira, para aumentar a vantagem.

Gyökeres ampliou para o Arsenal aos 22 minutos. O centroavante aproveitou bola sobrada na área e contou com desvio na defesa para marcar o terceiro do jogo. Três minutos depois, aos 25, o sueco estava debaixo da trave para fazer o quarto gol após cobrança de escanteio de Declan Rice e desvio de Gabriel Magalhães.

ARSENAL 4 x 0 ATLÉTICO DE MADRID

 Competição: Terceira rodada da Liga dos Campeões
 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
 Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)
 Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  •  Gabriel Magalhães, aos 11′ do 2ºT (Arsenal)
  •  Gabriel Martinelli, aos 19′ do 2ºT (Arsenal)
  •  Gyökeres, aos 22′ do 2ºT (Arsenal)
  •  Gyökeres, aos 25′ do 2ºT (Arsenal)

A notícia Com brilho de brasileiros, Arsenal goleia Atlético de Madrid na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

