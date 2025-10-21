Haaland marca, City vence o Villarreal e segue invicto na Champions
Manchester City venceu o Villarreal nesta terça-feira, por 2 a 0, no Estádio de La Cerámica, na Espanha, pela Champions League
O Manchester City manteve a invencilbidade na Liga dos Campeões ao vencer o Villarreal nesta terça-feira, por 2 a 0, no Estádio de La Cerámica, na Espanha, pela terceira rodada. Haaland e Bernardo Silva marcaram os gols do jogo.
O Manchester City chegou a sete pontos e subiu para a quinta colocação, com duas unidades a menos que o líder PSG. A equipe, contudo, ainda pode cair na tabela até o final da rodada. Já o Villarreal segue sem vencer e figura na 29ª posição, com um ponto.
Próximos jogo do Manchester City
- Aston Villa x Manchester City (9ª rodada do Campeonato Inglês)
Data e horário: 26/10 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra
Próximo jogo do Villarreal
- Valencia x Villarreal (10ª rodada do Campeonato Espanhol)
Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mestalla, em Valencia, na Espanha
O jogo
O City abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Rico Lewis recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Haaland. O norueguês bateu de primeira, venceu o goleiro e marcou seu quarto gol na atual edição da Champions.
Ainda no primeiro tempo, Bernardo Silva ampliou a vantagem para o time de Pep Guardiola. O brasileiro Savinho recebeu na direita e cruzou para o português, que se antecipou e cabeceou para o fundo do gol.
VILLARREAL 0 X 2 MANCHESTER CITY
Competição: Liga dos Campeões (3ª rodada)
Local: Estádio de La Cerámica, em Vila-real, na Espanha
Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Haaland, aos 17′ do 1º tempo
- Bernardo Silva, aos 40′ do 1º tempo
