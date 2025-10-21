Assine
Haaland marca, City vence o Villarreal e segue invicto na Champions

21/10/2025 19:29

Haaland marca, City vence o Villarreal e segue invicto na Champions crédito: No Ataque Internacional
O Manchester City manteve a invencilbidade na Liga dos Campeões ao vencer o Villarreal nesta terça-feira, por 2 a 0, no Estádio de La Cerámica, na Espanha, pela terceira rodada. Haaland e Bernardo Silva marcaram os gols do jogo.

O Manchester City chegou a sete pontos e subiu para a quinta colocação, com duas unidades a menos que o líder PSG. A equipe, contudo, ainda pode cair na tabela até o final da rodada. Já o Villarreal segue sem vencer e figura na 29ª posição, com um ponto.

Próximos jogo do Manchester City

  • Aston Villa x Manchester City (9ª rodada do Campeonato Inglês)
    Data e horário: 26/10 (domingo), às 11h (de Brasília)
    Local: Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra

Próximo jogo do Villarreal

  • Valencia x Villarreal (10ª rodada do Campeonato Espanhol)
    Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h (de Brasília)
    Local: Estádio Mestalla, em Valencia, na Espanha

O jogo

O City abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Rico Lewis recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Haaland. O norueguês bateu de primeira, venceu o goleiro e marcou seu quarto gol na atual edição da Champions.

Ainda no primeiro tempo, Bernardo Silva ampliou a vantagem para o time de Pep Guardiola. O brasileiro Savinho recebeu na direita e cruzou para o português, que se antecipou e cabeceou para o fundo do gol.

VILLARREAL 0 X 2 MANCHESTER CITY

Competição: Liga dos Campeões (3ª rodada)
 Local: Estádio de La Cerámica, em Vila-real, na Espanha
 Data: 21 de outubro de 2025 (terça-feira)
 Horário: 16h (de Brasília)

Gols 

  •  Haaland, aos 17′ do 1º tempo
  •  Bernardo Silva, aos 40′ do 1º tempo

A notícia Haaland marca, City vence o Villarreal e segue invicto na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

