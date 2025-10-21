Quatro dos cinco países mais populosos do mundo não vão jogar a Copa em 2026 (Seleção da Indonésia chegou à quarta fase das Eliminatórias Asiáticas)

Quatro das cinco nações mais populosas do mundo não vão disputar a Copa de 2026. Apenas os Estados Unidos, na condição de país-sede, tem presença confirmada no torneio agendado para 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

Os Estados Unidos são o terceiro país com maior número de habitantes do planeta: 342 milhões. Por abrigar o Mundial ao lado dos vizinhos México e Canadá, os norte-americanos não precisaram competir nas Eliminatórias da Concacaf, ainda em andamento.

Veja, abaixo, como foram as campanhas de Índia, China, Indonésia e Paquistão nas qualificatórias para a Copa do Mundo. Somadas, as populações dessas nações superam 3,3 bilhões de habitantes.

Índia – 1,41 bilhão de habitantes

A Índia ingressou na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas, dividindo o grupo com Catar, Kuwait e Afeganistão. Em julho de 2023, época em que os grupos foram sorteados, a seleção ocupava a posição de número 99 no ranking da Fifa.

Na estreia, a Índia até começou bem ao ganhar fora de casa do Kuwait por 1 a 0. Nos demais jogos, porém, nenhuma vitória. Assim, a equipe encerrou a participação na terceira posição do grupo A, empatada em pontos com os afegãos (5).

Devido ao desempenho frustrante nas Eliminatórias – uma vitória, dois empates e três derrotas -, a Índia despencou para o 136º lugar no ranking da Fifa.

China – 1,4 bilhão de habitantes

A China integrou o grupo C da segunda fase das Eliminatórias da Ásia, ao lado de Coreia do Sul, Tailândia e Singapura. O terceiro maior país do mundo em extensão territorial (9,5 milhões de km²) estava na 80ª colocação no ranking da Fifa.

Diferentemente da Índia, a China avançou à terceira fase. Contudo, foi no sufoco, já que terminou empatada em número de pontos com a Tailândia – 8 a 8 – e só se classificou devido à vantagem no confronto direto (uma vitória e um empate).

Seleção Chinesa de Futebol (foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Na terceira fase, que começou em setembro de 2024, o cenário se complicou. A China foi sorteada no grupo C, considerado o “grupo da morte”, ao lado de potências como Japão, Austrália e Arábia Saudita.

Na estreia, a China perdeu por 7 a 0 para o Japão. Depois, foi superada por Arábia Saudita e Austrália, caindo para a última posição. Ao fim das 10 rodadas, os chineses somaram somente nove pontos – à frente somente do Bahrein.

Hoje, a China ocupa o 93º lugar no ranking da Fifa.

Indonésia – 285 milhões de habitantes

A Indonésia foi um pouco mais além que a China. Na segunda fase do grupo F, somou 10 pontos (3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) e ficou em 2º – abaixo do líder Iraque. Na terceira fase, contabilizou 12 pontos no grupo C, na 4ª posição, tendo direito a uma vaga na quarta fase (uma espécie de repescagem).

O nível de dificuldade aumentou drasticamente, e a Indonésia perdeu para Arábia Saudita (3 a 2) e Iraque (1 a 0).

A campanha vista como positiva rendeu um salto importante para o país no ranking da Fifa: subiu de 150º para 122º.

Paquistão – 256 milhões de habitantes

O Paquistão tem tradição quase nula no futebol. Antes das Eliminatórias Asiáticas, o país ocupava o 201º lugar no ranking da Fifa.

Mesmo sem nenhuma perspectiva de se qualificar para o Mundial, o Paquistão fez história ao vencer a primeira partida em uma Eliminatória de Copa do Mundo: 1 a 0 sobre o Camboja na fase inicial.

Na segunda fase, Paquistão perdeu os seis jogos para Jordânia (3 a 0 e 7 a 0), Arábia Saudita (4 a 0 e 3 a 0) e Tajiquistão (6 a 1 e 3 a 0). A seleção marcou apenas um gol e sofreu 26.

A notícia Quatro dos cinco países mais populosos do mundo não vão jogar a Copa em 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda