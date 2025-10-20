A pior seleção no ranking da Fifa a ter disputado a Copa do Mundo (Seleção Cubana de Futebol)

Com a presença dos estreantes Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão, a Copa do Mundo chegará a 82 seleções ao longo de 21 edições. O torneio sediado em conjunto por Estados Unidos, Candá e México ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Ao todo, 48 equipes serão distribuídas em 12 grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam à segunda fase, bem como os oito melhores terceiros colocados. A partir dali, haverá cinco mata-matas até a definição do campeão.

Primeira fase: 48 seleções divididas em 12 chaves (A – L); após três rodadas, avançam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros

48 seleções divididas em 12 chaves (A – L); após três rodadas, avançam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros Segunda fase: 32 seleções se enfrentam em mata-mata até a decisão

32 seleções se enfrentam em mata-mata até a decisão Oitavas de final: 16 seleções

16 seleções Quartas de final: 8 seleções

8 seleções Semifinal: 4 seleções

4 seleções 3º lugar: países derrotados na semifinal

países derrotados na semifinal Final: seleções vencedoras na semifinal

A pior seleção no ranking da Fifa a ter disputado a Copa

Na medida em que os participantes da Copa são conhecidos, muitas curiosidades vêm à tona. O No Ataque, então, traz a seguinte pergunta: qual a pior seleção do ranking da Fifa a ter disputado o Mundial?

A resposta é Cuba. A nação caribenha ocupa o 169º lugar entre 211 membros filiados à Fifa. Todos os países abaixo na classificação nunca competiram em uma Copa.

A única participação de Cuba no Mundial

Cuba marcou presença na edição de 1938, na França. O torneio com 15 equipes foi realizado no sistema de mata-mata.

Na estreia, a surpresa: os cubanos empataram por 3 a 3 com a Romênia, em Toulouse. Como o regulamento não previa decisão por pênaltis, houve um duelo de desempate, em que Cuba venceu por 2 a 1

Nas quartas de final, um choque de realidade: Cuba levou 8 a 0 da Suécia e se despediu do torneio na sétima posição.

O destaque da Seleção Cubana na Copa de 1938 foi Héctor Socorro, autor de três gols em três jogos.

Cuba ficou em sétimo na Copa do Mundo de 1938

O cenário atual

Cuba teve um desempenho decepcionante nas Eliminatórias da Concacaf. Na segunda fase, integrou o grupo A, ao lado de Honduras, Bermudas, Ilhas Cayman e Antígua e Barbuda.

Foram duas vitórias – Antígua e Barbuba (2 a 0) e Ilhas Cayman (3 a 0) – e duas derrotas – Bermudas (2 a 1) e Honduras (3 a 1). Com seis pontos, encerrou em terceiro lugar e não avançou à terceira fase.

Jogadores de Cuba

O jogador mais renomado de Cuba é o ponta Onel Hernández, de 32 anos, que se tornou referência no Norwich City, da Inglaterra, e hoje atua pelo Charlton Athletic.

Hernández deixou sua terra natal com a família quando tinha apenas 6 anos de idade para viver na Alemanha. Ele começou no futebol pelo Arminia Bielefeld e, posteriormente, defendeu Werder Bremen, Wolfsburg e Eintracht Braunschweig.

Outros atletas que atuam fora do país são o lateral-esquerdo Yosel Piedra (San Carlos, da Costa Rica) e o meia Luis Paradela (Universitatea Craiova, da Romênia).

As piores seleções no ranking da Fifa que já jogaram a Copa

Cuba – 169ª

Kuwait – 135º

Togo – 124º

Indonésia – 122ª

Coreia do Norte – 120ª

Trinidad e Tobago – 100ª

El Salvador – 94º

China – 93ª

A notícia A pior seleção no ranking da Fifa a ter disputado a Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda