A pior seleção no ranking da Fifa a ter disputado a Copa do Mundo
Cuba ocupa o 169º lugar entre 211 membros filiados à Fifa; todos os países abaixo na classificação nunca competiram em uma Copa
Com a presença dos estreantes Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão, a Copa do Mundo chegará a 82 seleções ao longo de 21 edições. O torneio sediado em conjunto por Estados Unidos, Candá e México ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.
Ao todo, 48 equipes serão distribuídas em 12 grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam à segunda fase, bem como os oito melhores terceiros colocados. A partir dali, haverá cinco mata-matas até a definição do campeão.
- Primeira fase: 48 seleções divididas em 12 chaves (A – L); após três rodadas, avançam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros
- Segunda fase: 32 seleções se enfrentam em mata-mata até a decisão
- Oitavas de final: 16 seleções
- Quartas de final: 8 seleções
- Semifinal: 4 seleções
- 3º lugar: países derrotados na semifinal
- Final: seleções vencedoras na semifinal
Na medida em que os participantes da Copa são conhecidos, muitas curiosidades vêm à tona. O No Ataque, então, traz a seguinte pergunta: qual a pior seleção do ranking da Fifa a ter disputado o Mundial?
A resposta é Cuba. A nação caribenha ocupa o 169º lugar entre 211 membros filiados à Fifa. Todos os países abaixo na classificação nunca competiram em uma Copa.
A única participação de Cuba no Mundial
Cuba marcou presença na edição de 1938, na França. O torneio com 15 equipes foi realizado no sistema de mata-mata.
Na estreia, a surpresa: os cubanos empataram por 3 a 3 com a Romênia, em Toulouse. Como o regulamento não previa decisão por pênaltis, houve um duelo de desempate, em que Cuba venceu por 2 a 1
Nas quartas de final, um choque de realidade: Cuba levou 8 a 0 da Suécia e se despediu do torneio na sétima posição.
O destaque da Seleção Cubana na Copa de 1938 foi Héctor Socorro, autor de três gols em três jogos.
O cenário atual
Cuba teve um desempenho decepcionante nas Eliminatórias da Concacaf. Na segunda fase, integrou o grupo A, ao lado de Honduras, Bermudas, Ilhas Cayman e Antígua e Barbuda.
Foram duas vitórias – Antígua e Barbuba (2 a 0) e Ilhas Cayman (3 a 0) – e duas derrotas – Bermudas (2 a 1) e Honduras (3 a 1). Com seis pontos, encerrou em terceiro lugar e não avançou à terceira fase.
Jogadores de Cuba
O jogador mais renomado de Cuba é o ponta Onel Hernández, de 32 anos, que se tornou referência no Norwich City, da Inglaterra, e hoje atua pelo Charlton Athletic.
Hernández deixou sua terra natal com a família quando tinha apenas 6 anos de idade para viver na Alemanha. Ele começou no futebol pelo Arminia Bielefeld e, posteriormente, defendeu Werder Bremen, Wolfsburg e Eintracht Braunschweig.
Outros atletas que atuam fora do país são o lateral-esquerdo Yosel Piedra (San Carlos, da Costa Rica) e o meia Luis Paradela (Universitatea Craiova, da Romênia).
As piores seleções no ranking da Fifa que já jogaram a Copa
- Cuba – 169ª
- Kuwait – 135º
- Togo – 124º
- Indonésia – 122ª
- Coreia do Norte – 120ª
- Trinidad e Tobago – 100ª
- El Salvador – 94º
- China – 93ª
