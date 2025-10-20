Ex-atacante do Cruzeiro é o 3º maior goleador da Premier League (Thiago marcou o primeiro gol do Brentford sobre o West Ham)

Cria do Cruzeiro, Igor Thiago chegou ao quinto gol na Premier League 2025/26 ao marcar na vitória do Brentford sobre o West Ham por 2 a 0. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (20/10), no Estádio Olímpico de Londres, pela 8ª rodada.

Thiago abriu o placar para o Brentford aos 42 minutos do primeiro tempo. O centroavante brasileiro acompanhou o alemão Kevin Schade, recebeu assistência e finalizou. A bola desviou no goleiro Aréola antes de entrar.

O camisa 9 balançou a rede pela segunda vez, mas arbitragem deu impedimento milimétrico com auxílio do VAR. O triunfo fora de casa fez o Brentford para a 13ª posição, com 10 pontos (3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas).

Terceiro maior goleador da Premier League

Com o gol de hoje, Thiago soma cinco em oito partidas e aparece terceira posição no ranking de artilheiros da Premier League 2025/26. O atacante de 24 anos está empatado com Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace.

Antoine Semenyo, do Bournemouth, é o segundo colocado, com seis gols. O líder isolado é o Erling Haaland, do Manchester City, autor de 11 gols em oito jogos no Campeonato Inglês.

Igor Thiago, atacante do Brentford (foto: Glyn KIRK / AFP)

Temporada da superação

Além dos cinco gols na Premier League, Thiago marcou um pela Copa da Liga Inglesa. Ele soma, portanto, seis gols em nove jogos pelo Brentford em início de temporada marcado pela superação.

Contratado por 31 milhões de libras – R$ 223 milhões na cotação atual -, Thiago lidou com problemas de lesão na primeira época. Ele enfrentou uma lesão no menisco do joelho direito e, posteriormente, foi acometido por uma infecção articular.

Por causa das enfermidades, o brasileiro disptuou apenas oito compromissos em 2024/25. Recuperado em 2025/26, vem jogando em alto nível, sendo, inclusive, cotado pela imprensa inglesa para, no futuro, representar a Seleção Brasileira.

Artilheiro na Bélgica e na Bulgária

Igor Thiago entrou no radar do Brentford devido à peformance na Bélgica. Pelo Club Brugge, anotou 18 gols em 34 jogos na Jupiler Pro League e ajudou a equipe a conquistar o título nacional.

Ele também marcou sete gols na Conference League e quatro na Taça da Bélgica. No geral, contabilizou 29 tentos em 55 jogos.

Antes, o centroavante de 1,91m se destacou no Ludogorets, da Bulgária, onde foi bicampeão nacional, venceu a Taça e a Supertaça do país. Pelo clube búlgaro, foram 21 gols em 55 partidas.

Thiago no Cruzeiro

Thiago marcou 10 gols em 64 jogos pelo Cruzeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

