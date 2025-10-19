Marrocos vence Argentina e é campeão da Copa do Mundo Sub-20
Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0, neste domingo (19/10), no Estádio Nacional de Chile, e ficou com a taça da Copa do Mundo Sub-20
Campeão! O Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0, neste domingo (19/10), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, no Chile e ficou com a taça da Copa do Mundo Sub-20. Os dois gols foram marcados por Yassir Zabiri.
Com o resultado, a Argentina desperdiçou a chance de conquistar sua sétima taça do torneio. A última vez que levantou o troféu foi em 2007, quando superou a República Tcheca na final.
Do outro lado, Marrocos garantiu seu primeiro título. Até então, a melhor posição dos marroquinos havia sido em 2005, quando terminaram na quarta colocação
O jogo
O placar foi aberto aos 12 minutos do primeiro tempo. Yassir Zabiri cobrou falta na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Santino Barbi.
Aos 29, ainda da etapa inicial, o atleta voltou a marcar. Maamma cruzou para o companheiro, que chegou na segunda trave para completar.
ARGENTINA 0 x 2 MARROCOS
- Motivo: Mundial sub-20
- Local: Estádio Nacional de Chile, em Santiago
- Data: 19 de outubro de 2025 (domingo)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Gols
- Yassir Zabiri, aos 12′ do 1ºT (Marrocos)
- Yassir Zabiri, aos 29′ do 1ºT (Marrocos)
