Marrocos vence Argentina e é campeão da Copa do Mundo Sub-20

Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0, neste domingo (19/10), no Estádio Nacional de Chile, e ficou com a taça da Copa do Mundo Sub-20

19/10/2025 22:52

Campeão! O Marrocos venceu a Argentina por 2 a 0, neste domingo (19/10), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, no Chile e ficou com a taça da Copa do Mundo Sub-20. Os dois gols foram marcados por Yassir Zabiri.

Com o resultado, a Argentina desperdiçou a chance de conquistar sua sétima taça do torneio. A última vez que levantou o troféu foi em 2007, quando superou a República Tcheca na final.

Do outro lado, Marrocos garantiu seu primeiro título. Até então, a melhor posição dos marroquinos havia sido em 2005, quando terminaram na quarta colocação

O jogo

O placar foi aberto aos 12 minutos do primeiro tempo. Yassir Zabiri cobrou falta na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Santino Barbi.

Aos 29, ainda da etapa inicial, o atleta voltou a marcar. Maamma cruzou para o companheiro, que chegou na segunda trave para completar.

ARGENTINA 0 x 2 MARROCOS

  • Motivo: Mundial sub-20
  •  Local: Estádio Nacional de Chile, em Santiago
  •  Data: 19 de outubro de 2025 (domingo)
  •  Horário: 20h (de Brasília)
  • Gols
  • Yassir Zabiri, aos 12′ do 1ºT (Marrocos)
  • Yassir Zabiri, aos 29′ do 1ºT (Marrocos)

