Zagueiro revelado no América acerta com time do Butão (Taygor Gaúcho já treina no Paro FC, do Butão)

Formado na base do América, o zagueiro Taygor Gaúcho acertou com o Paro FC, principal clube do Butão. O jogador de 29 anos já se encontra no país de 830 mil habitantes situado entre a Índia e a China.

De acordo com o perfil Minuto do Futebol no Instagram, Taygor é o primeiro brasileiro a atuar no futebol butanês. O defensor de 1,88m é canhoto e também atua como lateral-esquerdo.

A contratação de Taygor pelo Paro FC faz parte do planejamento para a disputa da AFC Challenge League. A competição corresponde ao terceiro nível entre os torneios continentais da Ásia.

Os jogos do Paro serão contra Al Shabab, de Omã; Altyn Asyr, do Turcomenistão; e Abdysh-Ata Kant, do Quirguistão (31/10).

Taygor jogou no América em 2015 e 2016 (foto: Arquivo pessoal)

Carreira de Taygor no América e em outros clubes

Taygor jogou no sub-20 do América em 2015 e 2016. Ele foi companheiro de time do goleiro Jori, que segue no Coelho; do volante Zé Ricardo, atualmente no Avaí; e do atacante Richarlison, do Tottenham (Inglaterra) e da Seleção Brasileira.

Quando “estourou” a idade de base, o zagueiro não teve o contrato renovado pelo Coelho. A partir dali, tornou-se um “andarilho” da bola, com passagens por 20 clubes – entre os quais Pelotas (RS), Luverdense (MT), São Joseense (PR) e Moto Club (MA).

No futebol brasileiro, Taygor disputou a Série D de 2017 pelo Inter de Lages e a de 2024 com a camisa da Portuguesa do Rio de Janeiro.

Seu momento mais marcante se deu pelo Santos do Amapá, em 2025, quando curtiu a fase artilheira ao marcar quatro gols em nove jogos no campeonato estadual.

Taygor festejou os amigos Jori e Zé Ricardo pela campanha do América no Brasileirão de 2021 (8º lugar) (foto: Arquivo pessoal)

