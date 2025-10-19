Tottenham perde em casa para o Aston Villa e se distancia dos líderes no Inglês (Jogadores de Tottenham e Aston Villa em lance pelo Campeonato Inglês)

Neste domingo (19/10), o Tottenham perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, dentro de casa, pela oitava rodada da Premier League, e viu escapar boa chance para seguir colado nos líderes.

Com o resultado, os Spurs permanecem com 14 pontos, despencando para a sexta colocação. Já o time de Birmingham foi aos 12, subindo para a 10ª posição.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Tottenham iniciou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar aos 5 minutos com Bentancur, que finalizou após assistência de João Palhinha.

Porém, o Aston Villa respondeu com um gol espetacular de Rogers aos 37 minutos, empatando o jogo. O segundo tempo foi marcado por um belo gol de Buendía, aos 16 minutos, que garantiu a vitória para o Villa.

O jogo foi marcado por uma polêmica envolvendo o árbitro Simon Hooper. Após um chute de Pedro Porro desviar nele, permitiu um contra-ataque perigoso do Tottenham. Essa decisão, contudo, provocou discussões entre jogadores e torcedores.

