Juventus perde para o Como e desperdiça chance de assumir liderança do Italiano (Jogadores de Juventus e Como em disputa de bola em partida pelo Campeonato Italiano)

Neste domingo (19/10), a Juventus perdeu para o Como por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, desperdiçando a oportunidade de superar o líder Inter de Milão. Kempf e Nico Paz marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Como chegou aos 12 pontos e entrou na zona de classificação para competições europeias, na quinta posição. Porém, a equipe pode ser ultrapassada por Atalanta ou Bologna, que também jogam neste domingo.

Do outro lado, a Juventus perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano. A Velha Senhora caiu para a sexta posição, com 12 pontos – três a menos que a Inter de Milão, primeira colocada.

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Como foi para cima e abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Nico Paz cruzou e Kempf desviou com o pé esquerdo para o fundo das redes. A Juventus até chegou ao empate aos 36, mas o gol foi anulado após análise do VAR, que encontrou impedimento de Koopmeiners.

No segundo tempo, a Juventus pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate, parando na forte defesa do Como. A equipe mandante fechou o placar aos 33 minutos: em contra-ataque, Perrone lançou para Nico Paz, que fez boa jogada individual e bateu colocado para marcar o segundo gol da equipe de Cesc Fàbregas.

Próximos jogos

O Como volta a jogar contra o Parma, no sábado (25/10), às 10h (de Brasília), no Stadio Ennio Tardini, pelo Campeonato Italiano. Já a Juventus, enfrenta o Real Madrid na quarta-feira (22/10), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

