Esportes

Liverpool x Manchester United: onde assistir e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (19/10), às 12h30, em Anfield, em Liverpool, pela oitava rodada do Campeonato Inglês

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
19/10/2025 11:20

Liverpool e Manchester United protagonizam o “North West Derby” (Dérbi do Noroeste) neste domingo (19/10), às 12h30, em Anfield, em Liverpool, pela oitava rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Os Reds chegam vêm de uma derrota amarga, por 2 a 1, para o Chelsea, com gol de Estevão nos minutos finais, além de um tropeço ante ao Galatasaray-TUR na Liga dos Campeões (derrota por 1 a 0). Apesar do momento turbulento, a equipe de Liverpool ocupa a segunda colocação, com 15 pontos em sete jogos.

O United vem de vitória, por 2 a 0, contra o Sunderland. Apesar disto, o clube vem oscilando na Premier League e ocupa a décima colocação, com dez pontos.

Liverpool x Manchester United: onde assistir

O confronto entre Liverpool e Manchester United pela Premier League será transmitido pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

Liverpool x Manchester United: prováveis escalações

  • Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Ekitike; Isak. Técnico: Arne Slot.
  • Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Mainoo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha; Sesko; Beto. Técnico: Rúben Amorim.

Liverpool x Manchester United: arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver.

A notícia Liverpool x Manchester United: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

