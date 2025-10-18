Golaço de CR7: Al-Nassr faz 5 a 1 no Al Fateh pela Liga Saudita (Cristiano Ronaldo marcou um dos gols do Al-Nassr contra o Al Fateh)

O craque português Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções neste sábado (18/10), ao anotar um golaço na vitória por 5 a 1 do Al-Nassr sobre o Al Fateh, em jogo pela 5ª rodada do Campeonato Saudita. O resultado manteve o time de Riade na liderança isolada da competição, com 100% de aproveitamento.

Embora o português João Félix tenha sido o grande destaque da partida com um hat-trick (três gols), foi o lance de CR7 que “quebrou a internet” e arrancou aplausos dos torcedores.

O golaço de CR7

O gol de Cristiano Ronaldo, que selou a vitória elástica, demonstrou toda a sua técnica e poder de finalização. O lance começou com o atacante recebendo a bola na entrada da área, pela ponta direita. Com um toque sutil, ele fintou o marcador e, com espaço mínimo, soltou um potente chute de perna direita, que subiu e foi parar diretamente no ângulo do goleiro adversário.

O lance foi tão impressionante que gerou reações imediatas nas redes sociais, com muitos fãs classificando-o como um gol “antológico” e o próprio CR7 provando que ainda possui a capacidade de marcar tentos de extrema beleza.

Assista abaixo

Marca histórica e destaque coletivo

Com o gol marcado, Cristiano Ronaldo chegou a 949 tentos oficiais na carreira, ficando a 51 de atingir a marca histórica dos 1.000 gols.

Além do brilho individual de CR7, a partida foi marcada pela atuação espetacular de João Félix, outro português na equipe.

Félix abriu o placar com um chute forte e completou o hat-trick no final, participando ativamente da construção da goleada. Os outros gols do Al-Nassr foram marcados por Coman.

Al-Nassr na liderança

A vitória confirma a excelente fase do Al-Nassr, que segue imparável sob o comando do técnico Jorge Jesus, com 15 pontos e em vantagem sobre o rival Al Hilal (11) na ponta da tabela.

Já o Al Fateh, com apenas um ponto, continua na parte de baixo da classificação.

