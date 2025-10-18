Assine
Crystal Palace x Bournemouth: hat-trick de Mateta em jogão de seis gols na Premier League

Crystal Palace buscou o empate em 3 a 3 contra o Bournemouth neste sábado (18/10), no Selhurst Park, pela 8ª rodada da Premier League

No Ataque
No Ataque
Repórter
18/10/2025 17:29

Crystal Palace x Bournemouth: hat-trick de Mateta em jogão de seis gols na Premier League (Mateta, atacante do Crystal Palace, marcou três gols sobre o Bournemouth)

O Crystal Palace buscou o empate em 3 a 3 contra o Bournemouth neste sábado (18/10), no Selhurst Park, em Londres, pela 8ª rodada da Premier League.

O grande herói da partida foi o atacante francês Jean-Philippe Mateta, que marcou os três gols dos Eagles, incluindo um pênalti no último lance do jogo. Os tentos do Bournemouth foram anotados por Eli Junior Kroupi (duas vezes) e Ryan Christie.

O resultado mantém ambas as equipes na parte de cima da tabela. O Bournemouth sobe para quarto, com 15 pontos, e segue na briga pelo G4 da Premier League, evidenciando seu bom início de temporada. Já o Crystal Palace, com 13 pontos, mantém-se na oitava posição, dois pontos atrás do adversário, e estende sua invencibilidade em casa no Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

A partida começou de forma eletrizante, mas desfavorável para os donos da casa. O Bournemouth abriu o placar logo aos 7 minutos com Eli Junior Kroupi, que completou de cabeça após cobrança de escanteio.

A equipe visitante continuou dominante no primeiro tempo e ampliou a vantagem com Kroupi novamente aos 38 minutos, em um belo lance individual, levando a partida para o intervalo com 2 a 0 no placar e um silêncio incomum no Selhurst Park.

A segunda etapa viu um Crystal Palace transformado, com Jean-Philippe Mateta assumindo o protagonismo. O atacante francês iniciou a reação aos 18 minutos, aproveitando um cruzamento de Yeremy Pino e estufando a rede de perto, com o gol sendo confirmado após revisão do VAR por um possível impedimento.

Apenas cinco minutos depois, aos 23, Mateta voltaria a brilhar, deslizando na segunda trave para empatar o jogo e levar a torcida à loucura.

A emoção parecia ter chegado ao fim quando, aos 43 minutos, o Bournemouth reagiu. Ryan Christie marcou o terceiro, que parecia ser o gol da vitória dos Cherries.

No entanto, em mais um lance de tirar o fôlego, o Crystal Palace não desistiu. Nos acréscimos, aos 51 minutos, o zagueiro Marc Guéhi foi derrubado na área em um lance polêmico, e a penalidade máxima foi marcada. Na cobrança, o predestinado Mateta não titubeou, converteu o pênalti e garantiu o hat-trick, selando o empate em 3 a 3 em um dos jogos mais emocionantes da temporada.

Próximos confrontos

A agenda do Crystal Palace agora se divide entre competições nacionais e internacionais.

  • Conference League: o Palace volta a campo na próxima quinta-feira (23/10), às 16h (de Brasília), para a disputa da Liga Conferência da Uefa, enfrentando o AEK Larnaca, no Selhurst Park.
  • Premier League: a equipe retorna ao Campeonato Inglês no domingo (26/10), às 11h, para encarar o líder Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres.

O Bournemouth segue sua campanha na Premier League, em que buscará voltar a vencer em casa contra o Nottingham Forest no domingo (26/10), às 11h, no Vitality Stadium.

