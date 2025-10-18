Barcelona x Girona: vitória apertada e liderança provisória em La Liga (Barcelona venceu Girona por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol)

O Barcelona venceu o Girona por 2 a 1, neste sábado (18/10), em jogo emocionante pela 9ª rodada de La Liga 2025/2026. As equipes se enfrentaram no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Pedri abriu o placar para o Barcelona, Witsel empatou para o Girona com um golaço de bicicleta, e o zagueiro Ronald Araujo recebeu o status de herói aao marcar o gol da vitória blaugrana nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado é de extrema importância para o Barcelona, que se recupera de uma sequência de placares negativos e assume provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, colocando pressão no rival Real Madrid.

A campanha do Barça é de seis vitórias, um empate e uma derrota, sendo o melhor ataque da La Liga, com 22 gols marcados.

Já o Girona vive uma situação oposta. Com apenas 6 pontos em 8 rodadas, está na zona de rebaixamento, sendo o time com a pior defesa da competição.

Como foi o jogo

O duelo catalão começou com o Barcelona tentando impor seu ritmo e controlando a posse de bola. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o jovem Pedri abriu o placar com um belo chute de fora da área.

A vantagem azul-grená, no entanto, durou pouco. Em lance rápido do Girona, Witsel aproveitou uma sobra na área para emendar uma bicicleta espetacular, empatando o jogo ainda na primeira etapa.

O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio e por um Barcelona mais ansioso em busca do gol da vitória. O time da casa pressionou, mas a defesa rival, mesmo sendo a mais vazada, se portava de maneira organizada.

O Girona, por sua vez, tentava surpreender nos contra-ataques, criando algumas chances perigosas, como a finalização de Viktor Tsygankov que passou perto do gol.

Quando o empate parecia inevitável, já nos acréscimos, o zagueiro Ronald Araujo apareceu como centroavante. Em uma confusão na área após um escanteio, o defensor, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou a sobra para empurrar a bola para o fundo das redes aos 48 minutos, decretando a vitória do Barça por 2 a 1.

Próximos confrontos

Após a vitória apertada, o Barcelona terá um desafio gigantesco no Espanhol: o clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo (26/10), às 12h15 (de Brasília). Antes, o clube enfrenta o Olympiacos, às 13h45 de terça-feira (21/10), pela Champions League.

O Girona, por sua vez, volta a campo no sábado (25/10), às 9h (de Brasília), quando recebe o Real Oviedo, no Estádio Montilivi, pela próxima rodada do Espanhol.

